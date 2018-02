Mehr Passagiere, mehr Kontrollen Allgäu Airport Memmingen bekommt zusätzliche Polizisten

Wegen stetig steigender Passagierzahlen, dem Ausbau der Flugziele in Nicht-Schengen-Länder und dem steigenden Kontrollaufwand sollen am Allgäu Airport kurzfristig 20 zusätzliche Polizisten zum Einsatz kommen. Damit würden dann insgesamt 50 Polizisten am Flughafen Dienst tun, rechnete Innenminister Herrmann am Aschermittwoch vor.

Beamte nur übergangsweise am Airport

Die zusätzlichen Beamten kommen laut Herrmann aus der Polizeiinspektion Memmingen, von den operativen Ergänzungsdiensten in Neu-Ulm und Kempten, der Autobahnpolizei Memmingen und der Fahndung in Lindau und Pfronten. Die Beamten sollen nur übergangsweise am Airport eingesetzt werden.

Innenminister: Pläne für eigene Polizeistation hinfällig

Mittelfristig strebt der Innenminister eine Rückübertragung der grenzpolizeilichen Aufgaben am Allgäu Airport auf die Bundespolizei an. Wenn die Bundespolizei die Kontrollen wieder übernehme, werde sich der Personalaufwand der Bayerischen Polizei am Memminger Flughafen erheblich reduzieren lassen, so Herrmann. Damit würden sich auch Überlegungen erübrigen, am Flughafen extra eine Polizeistation einzurichten.