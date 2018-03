München Aggressiver Disko-Gast bedroht Mitarbeiter am Telefon

Wie die Polizei mitteilte, rief der Mann am frühen Nachmittag beim Betriebsleiter der Disko an und bedrohte ihn und seinen Kollegen mit dem Tode.

"Ich mache Euch alle kaputt." Disko-Besucher

Seinen Namen nannte der Mann nicht, allerdings erschien seine Nummer auf dem Display, da er sie nicht unterdrückt hatte. Da die Polizei seine Personalien inklusive der Telefonnummer bei seinem zuvorigen Ausraster notiert hatte, konnte er leicht als Anrufer ausfindig gemacht werden.

Disko am Maxmiliansplatz

Der 26-Jährige war am Donnerstag von den Türstehern aus einer Disko am Maximiliansplatz geworfen worden, nachdem er rumgepöbelt hatte. Weil er betrunken war, wollten sie ihn daran hindern, mit dem Auto wegzufahren. Daraufhin rastete der Mann aus. Er fuhr erst beinahe einen der Türsteher um und raste dann davon, um kurze Zeit später wieder zurück zu kehren und mit Vollgas auf die beiden Türsteher zuzufahren. Erst in letzter Sekunde hielt er an. Der Mann konnte erst nach einiger Zeit überwältigt werden.

Die Polizei beschlagnahmte seinen Führerschein. Außerdem wird der Mann wegen der Gefährung des Straßenverkehrs in Folge von Alkohol sowie Beleidung und Bedrohung angezeigt.