Tödlicher Unfall auf A9 61-jähriger Lkw-Fahrer stirbt bei Verkehrsunfall nahe Bayreuth

Ein 61 Jahre alter Lkw-Fahrer ist am Donnerstagabend (01.03.18) auf der A9 am Autobahndreieck Bayreuth/Kulmbach gestorben. Er war mit seinem Laster in die Mittelschutzplanke gekracht. Die Autobahn war zeitweise komplett gesperrt.

Wie die Polizei mitteilt, war der Lkw-Fahrer gegen 17.30 Uhr in Richtung Berlin unterwegs gewesen und zunächst nach rechts in das Bankett geraten. Beim Gegenlenken überquerte der mit Reifen beladene Sattelschlepper dann alle drei Fahrstreifen, prallte in die Mittelschutzplanke und kippte auf die Fahrerseite, so die Polizei.

Lkw-Fahrer stirbt noch an Unfallstelle

Der 61-jährige Thüringer wurde demnach in der schwer demolierten Fahrerkabine seiner Zugmaschine eingeklemmt. Der Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Die A9 war in Folge des Unfalls bis in die späten Abendstunden blockiert. Es kam in beide Fahrtrichtungen zeitweise zu kilometerlangen Staus.