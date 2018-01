Gewalt gegen Polizisten 18-Jährige greifen Polizisten in Unterfranken an

Als der Polizist die beiden Betrunkenen an den Bahngleisen von Retzbach-Zellingen (Landkreis Main-Spessart) ansprach, beleidigten und bedrohten die beiden im Landkreis wohnenden Deutschen den Polizisten und griffen ihn daraufhin den Beamten an. Der Polizist wehrte sich mit Pfefferspray und bekam Hilfe von einem herbeieilenden Kollegen. Zu zweit überwältigen sie die Angreifer und nahmen sie fest. Der Beamte wurde bei dem Vorfall am Dienstagmorgen im Gesicht verletzt und musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Gegen beide Angreifer wird unter anderem wegen Körperverletzung ermittelt.

Zweiter Vorfall in Würzburg

Ein zweiter Vorfall hat sich am Vormittag am Würzburger Hauptbahnhof ereignet. Zwei Polizisten wurden leicht verletzt, als sie einen 32 Jahre alten Mann festnehmen wollten. Auf dem Boden liegend wehrte dieser sich so vehement, dass die beiden Zivilfahnder laut Polizei Prellungen erlitten. In der Dienststelle konnte die Identität des aus dem Sudan stammenden Festgenommenen festgestellt werden. Gegen ihn läuft ein nun Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Alle drei Bundespolizisten waren nach den Angriffen dienstunfähig.