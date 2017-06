Deutsche Schlagerparade Stars und Newcomer der Schlagerszene

Die Deutsche Schlagerparade auf Bayern plus – jeden Freitag D I E Sendung für Freunde des aktuellen deutschen Schlagers. Harry Blaha präsentiert Ihnen die aktuellen Hits der deutschen Schlagerszene.

Zu Gast in der Deutschen Schlagerparade ist diesmal Hundling. Nicht irgendein Hundling, sondern der Hundling. Philipp Höcketstaller heißt er und ist niederbayerischer Wahl-Münchner. Auf seiner neuen Platte erzählt er Geschichten aus der Vorstadt, Beobachtungen und Erlebnisse – natürlich auf Bayerisch.

Premierenparty bei Bayern plus

Am Freitag kommt die neue Platte in die Läden – "Gestern oder im dritten Stock" heißt sie. Und just am Freitag ist Hundling bei uns im Studio – bei Bayern plus feiern wir also eine kleine Premierenparty. Hundlings Single "Ois Chicago" läuft übrigens schon lange auf Bayern plus. Nun freuen wir uns auf Hundling und seine neuen Lieder.

