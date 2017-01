Auszeichnung Bayern plus gewinnt den Smago Schlager Award

Der Musikpreis der deutschen Schlagerszene ist in Berlin verliehen worden - präsentiert von Bayern plus. Im Rahmen dieser kochkarätig besetzten Veranstaltung hat Bayern plus auch den Preis für den "Schlager des Jahres" vergeben - an Jonathan Zelter für seinen Titel "Abenteuerzeit". Und auch Bayern plus ist ausgezeichnet worden - mit dem "smago Award".

Der "Oscar" der Schlagerwelt

Der smago Award sieht sich in der Nachfolge der "Goldenen Stimmgabel", die von Dieter Thomas Heck erfunden, aber 2007 eingestellt wurde. Jede Musikrichtung, ob Pop, Rock oder Jazz, hat ihre Preise und Auszeichnungen - weshalb also nicht auch der Deutsche Schlager.

Beste Künstler geehrt

Das Onlinemagazin smago macht sich seit 2011 darum verdient und hat den großen Sprung geschafft: von Aspach in Schwaben in die Bundeshauptstadt Berlin. Dort wird der Preis in diesem Jahr verliehen. Mit dem Musikpreis, der im Mercure MOA Hotel Berlin vergeben worden ist , werden in 30 kategorien Schlagerkünstler für besondere Leistungen und Erfolge im zurückliegenden Jahr geehrt.

Bayern plus ist asugezeichnet worden

Nik P. beim Klub 99 Konzert

Bayern plus und Nik P. haben den Smago Award für das Klubkonzert des Jahres erhalten. Am 7.7.2016 hatte Nik P. einen sensationellem "Klub 99" Auftritt im Studio Nürnberg absolviert. "Klub 99" deshalb, weil das Konzert für nur 99 Zuschauer limitiert gewesen ist. Bayern plus Moderator Harry Blaha und Nik P. waren absolut begeistert.

Das Smago Award Schlagerfest

Diese Künstler waren beim smago-Award dabei: Amigos (wetterbedingt verhindert)

(wetterbedingt verhindert) Bernhard Brink

Calimeros

Prince Damien

Jürgen Drews (wetterbedingt verhindert)

(wetterbedingt verhindert) Gunter Gabriel

Beatrice Egli

Fantasy

Haudegen

Dorthe Kollo

Stefanie Hertel mit Anita & Alexandra Hofmann

Maite Kelly

KLUBBB3

Tanja Lasch

Nik P.

Robin Leon (Sieger der "'Immer wieder sonntags' Sommerhitparade")

Monika Martin

Angelika Milster

Nicole

Olaf & Hans

Kerstin Ott ("Die immer lacht ...")

Mary Roos & Wolfgang Trepper

Sandro

Welch ein Schlagerfest!