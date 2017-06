1960 Marlene Dietrich und der schnellste Mann der Welt

1960 ist das Jahr, in dem Marlene Dietrich aus Hollywood nach Berlin zurückkommt. Es ist aber auch das Jahr der Schluckimpfung, des ersten Autokinos in Deutschland – und in diesem Jahr kommt der schnellste Mann der Welt aus Deutschland.

Es ist der 30. April 1960. Großer Bahnhof am Flughafen Berlin-Tegel, abends um 22.30 Uhr. Denn erwartet wird ein Weltstar, eine Filmlegende. Marlene "mit de scheen' Beene" – Marlene Dietrich also – besucht Berlin.

"Marlene hau ab!"

Marlene Dietrich als "Der blaue Engel"

Anfang der 30er-Jahre hat sie ihre Heimatstadt Berlin verlassen, denn Hollywood hatte gerufen. Bei Kriegsende 1945 war sie dann zum ersten Mal wieder in Deutschland – allerdings in der Uniform der "US Army". Im April 1960 kommt Marlene Dietrich schließlich als Weltstar zurück – im weißen Nerz. Und es gibt richtig wüste Proteste: Ewiggestrige werfen Marlene "Vaterlands-Verrat" vor, weil sie kurz vor dem Krieg Deutschland verlassen und in Hollywood Karriere gemacht hat. In Berlin spuckt man sie sogar an, wirft mit Eiern nach ihr und ruft Dinge wie "Marlene go home!" oder "Marlene hau ab!".

Kino. Auto. Hamburger. Und eine Cola.

Erste Filmvorführung im ersten Autokino Deutschlands in Gravenbruch

1960 heißt es zum ersten Mal in Deutschland: Motor aus und Film ab. Das Auto-Kino, der neueste Schrei aus Amerika, kommt zu uns. Genauer gesagt nach Gravenbruch bei Frankfurt am Main. Der erste Film, der im ersten deutschen Auto-Kino läuft, heißt "Der König und ich". Damit gibt es am Untermain echt amerikanisches Lebensgefühl: Kino. Auto. Hamburger und eine Cola dazu. Ein Problem wird für die deutschen Auto-Kinos später aber die Sommerzeit. Denn mit der Umstellung wird es am Abend erst gegen 21 Uhr dunkel – und dann sind die meisten Deutschen fürs Kino schon zu müde.

"Schluckimpfung ist süß, Kinderlähmung grausam"

Kinder schlucken Zuckerwürfel, die mit einem Impfstoff gegen Kinderlähmung präpariert wurden.

1960 ist auch das Jahr, in dem die Kinder abends nochmals in die Schule gezerrt wurden, wegen der Gesundheit. Denn in diesem Jahr wird in Deutschland die Schluckimpfung eingeführt, zuerst in der DDR, später auch in der Bundesrepublik. Die Kinder stehen im Sportsaal in einer Schlange und warten, bis sie an die Reihe kommen. Vorne steht eine Krankenschwester und träufelt ein paar Tropfen einer Flüssigkeit auf einen Würfelzucker. So wurde der Kinderlähmung fast der Garaus gemacht. Nicht umsonst war der Motto: "Schluckimpfung ist süß, Kinderlähmung grausam".

Schnellster Mensch der Welt kommt aus dem Saarland

Armin Hary überquert 1960 nach nur zehn Sekunden die Ziellinie.

Im Jahr 1960 gibt es auch Olympische Spiele. Im Sommer in Rom und im Winter in den USA. Der große Held von Olympia 1960 in Rom kommt aus dem Saarland. Armin Hary ist der erste Mensch, der für 100 Meter gerade mal zehn Sekunden braucht. Damit ist er der schnellste Mensch der Welt – und holt sich bei Olympia in Rom die Gold-Medaille im 100-Meter-Lauf.

Die Heldin der Olympischen Winterspiele in Squaw Valley in Kalifornien stammt hingegen aus Bayern, genauer aus dem Allgäu. Heidi Biebl heißt sie und ist Ski-Rennfahrerin aus Oberstaufen. Mit ihren gerade mal 19 Jahren wird Heidi Biebl die jüngste Gold-Medaillen-Gewinnerin von Squaw Valley. Zwar hat sie "die Großkurv’ überhaupt net dawischt". Aber trotzdem bekommt sie Gold in der Abfahrt.