B5 plus Der Ereigniskanal

Der Ereigniskanal von B5 aktuell überträgt zum Beispiel Sitzungen des Deutschen Bundestages oder des Bayerischen Landtages live, wenn es um wichtige Themen geht. Dazu ausgewählte Länderspiele oder Begegnungen aus DFB-Pokal, Europa League und Champions League - in voller Länge und in digitaler Qualität! Die Sendungen werden rechtzeitig angekündigt, Sie verpassen also nichts.

Wenn es keine Live-Übertragung gibt, dann hören Sie auf B5 plus das bewährte Angebot von B5 aktuell: kompakte und kompetente Information im 15-Minuten-Takt mit Wetter, Verkehr und Börse, ergänzt durch ausführliche Hintergrundberichte aus den Bereichen Bayern, Wirtschaft, Kultur und Sport.

Wie man B5 plus empfangen kann? Das Programm wird in Bayern als Digitalradio (DAB+) verbreitet. Über Satellit wird B5 plus im Standard DVB-S ausgestrahlt. Sollten Sie kein DAB+-fähiges Gerät oder keinen digitalen Satellitenreceiver besitzen, können Sie das Programm auch via Internet hören.