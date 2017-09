Stephan Lehnstaedt Die Ermordung polnischer Juden: "Der Kern des Holocaust"

In seinem Buch beschreibt der Historiker Stephan Lehnstaedt die systematische, bestialisch und perfekt organisierte Mord-Maschinerie in den deutschen nationalsozialistischen Vernichtungslagern Belzec, Sobibor und Treblinka im damals besetzten Polen.

Vor 75 Jahren, im März 1942, begannen die ersten Deportationen der polnischen Juden in das Vernichtungslager Belzec. Das war der Beginn der "Aktion Reinhardt". Die deutschen Besatzer vernichteten in den Todeslagern Belzec, Sobibór und Treblinka in nur eineinhalb Jahren annähernd zwei Millionen Juden.

"Für mich ist das der Kern des Holocaust, weil man in der Aktion sieht, dass Holocaust bedeutet- die reine Vernichtung ohne irgendwelchen 'Nutzen'. Was wir in den Lagern der 'Aktion Reinhard' sehen, ist, dass für ein Lager man etwa 20 Deutsche braucht, die haben dann 100 nichtdeutsche Hilfskräfte und damit kann man im Fall Treblinka beispielsweise 900 000 Menschen umbringen." Stephan Lehnstaedt

Den deutschen Tätern ging es bei dem organisierten Mord vor allem um Effizienz.

Buchcover: Stephan Lehnstaedt - Der Kern des Holocaust

In seinem Buch "Der Kern des Holocaust" zeichnet der Historiker Lehnstaedt die Entwicklung der Gewaltspirale gegen die Juden im besetzten Polen. Zuerst in Ghettos gepfercht, werden sie bei Zwangsarbeit ausgebeutet. Der Überfall auf die Sowjetunion 1941 bringt den Nazis eine neue Erkenntnis: Man kann Juden massenweise erschießen und es gibt keinen Aufschrei in der Welt.

Der Lubliner SS- und Polizeiführers Odilo Globocnik macht Ende 1941 Heinrich Himmler einen Vorschlag: Juden in den Gaskammern zu ermorden, ähnlich wie bei der Euthanasie von etwa 70 000 Menschen mit geistiger oder körperlicher Behinderung. Himmler stimmt zu. Euthanasie ist in Deutschland nach Protesten der katholischen Kirche gestoppt, die Fachtruppe ist arbeitslos. Diese Spezialisten für Gasmorde ziehen nach Bełżec, helfen danach, die Vernichtungslage Sobibor und Treblinka aufzubauen.

"In den Lagern der Aktion Reinhardt findet nicht das statt, was man gemeinhin als Selektion nennt, weil sowieso alle ermordet werden. Die 99,9 Prozent aller Opfer halten sich in dem Lager vielleicht eine Stunde auf, danach sind sie tot. In den Lagern leben etwa 500 jüdische Häftlinge mal mehr mal weniger, die dafür zuständig sind, für die SS die Drecksarbeit zu machen. Das heißt, man muss sich diese Lager so vorstellen, wie eine Gaskammer mit angeschlossenem Wirtschaftsbetrieb. Das klingt jetzt zynisch, aber genauso zynisch war das." Stephan Lehnstaedt

Nirgends Widerstand

Stephan Lehnstaedt zeigt, wie leicht es die kleine Gruppe überzeugter Mörder hatte, ihre Taten zu vollstrecken. 1,8 Millionen Juden wurden vergast. Nirgends Widerstand, volle Unterstützung durch Reichsbahn und lokale Polizei.

Die Lager in Bełżec, Sobibor und Treblinka überleben gerade mal 150 Menschen. Bełżec haben nur drei Menschen überlebt. Als es in Deutschland Mitte der 1960er Jahre zu einem Prozess gegen die SS-Wachmannschaft von Bełżec kommt, kann nur ein einziger Zeuge aussagen.

"Ein anderer Überlebender war so traumatisiert, dass er nie über seine Erfahrungen gesprochen hat, der zweite ist 1946 in Polen umgebracht worden. Der dritte hat ausgesagt. Nur dass seine Aussage den deutschen Richtern nicht ausreichte, um die Angeklagten zu überführen und schuldig sprechen. Wenn man so möchte, ist also Bełżec ein perfektes Verbrechen an einer halben Million Menschen, ohne dass jemand dafür zu Rechenschaft gezogen wurde." Stephan Lehnstaedt

Jedes Jahr besuchen Auschwitz etwa anderthalb Millionen Menschen. Treblinka dagegen nur 60 000. Auch im deutschen Gedenken spielt die "Aktion Reinhard" kaum eine Rolle, sagt Historiker Stephan Lehnstaedt. Für ihn stehen jedoch gerade diese Lager wie kaum etwas anderes für den Kern des Holocaust, die industrielle Tötung von Menschen.

"Eine zentrale Lehre des Holocaust ist für mich: Wie leicht es möglich ist, dass ein ganzes Volk mitmacht. Wie leicht es ist, aus ganz normalen Männern überzeugte Massenmörder zu machen, wie leicht es ist vom technischen Aufwand 500 000 Menschen, 900 000 Menschen in Treblinka zu ermorden und danach die Spuren zu verwischen und ich glaube, das müssen wir uns bewusst machen!" Stephan Lehnstaedt