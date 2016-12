Hilfe für engagierte Lehrer WintersportSCHULE bietet Unterstützung

Das Highlight für viele Sechst- und Siebtklässler in Bayern steht demnächst an – die Wintersportwoche. Eine Woche lang kein Klassenzimmer sondern raus in die Natur. Doch nicht mehr jede Schule macht das für ihre Schüler möglich.

Wohl jeder erinnert sich gern an die Skilager in der Schulzeit zurück. "Klar", sagt Prof. Ralf Roth vom Institut für Natursport und Ökologie der Deutschen Sporthochschule Köln, "solche Erlebnisse im Schnee sind etwas ganz Besonderes". Doch Skilager oder besser Wintersportwochen sind nicht mehr selbstverständlich in Bayern. Die Rahmenbedingungen für außerschulische Projekte sind schlechter geworden. Sie sind aufwendig zu organisieren, verursachen Kosten und immer mehr Schulen scheuen den damit verbundenen Aufwand.

Outdoorsport - gerade im Winter

Prof. Ralf Roth erinnert sich immer noch sehr gern an seine eigenen Skilager. Es gibt daraus sogar noch Freundschaften, die bis heute bestehen.

Doch gerade Sport in der Natur, im Schnee, bei frostigen Temperaturen ist etwas Besonderes. Gerade im Winter, wenn die Angebote sicht so vielfältig wie im Sommer, ist er extrem wertvoll. Und auch in Bayern immer mehr Kinder, die keinen Zugang zu Wintersportarten haben. "Wir müssen uns um genau die Kinder kümmern, die über die Familie keinen Zugang zur Natur und den Bergen haben," sagt Prof Roth.

Um Lehrkräfte und Schulen zu unterstützen, wurde das Projekt WintersportSCHULE ins Leben gerufen. Erstes Ergebnis ist jetzt eine Internet-Plattform. Dort wird Material bereit gestellt, mit dem sich Lehrer und Eltern informieren können. Außerdem gibt es Organisationshilfen und die Möglichkeit sich mit anderen Lehrern zu vernetzten und voneinander zu lernen.

Viele Unterstützer - eine Plattform

Ziel ist es, einen Impuls zu setzen, um schulische Angebote im Schnee zu fördern. "Mit dem Begriff WintersportSCHULE wollten wir deutlich machen, dass wir das Thema auch fächerübergreifend sehen. Man kann in der Physik über die schräge Ebene oder Kurvenlage genau so gut draußen arbeiten, wie im Klassenzimmer."

Für das Projekt wurden viele Kräfte gebündelt. Leiter Prof. Ralf Roth von der DSHS Köln hat es gemeinsam mit dem Deutschen Skiverband (DSV), dem Deutschen Skilehrerverband (DSLV) und Snowboard Germany (SVD) entwickelt. Außerdem gab es Input von Vertreter der Stiftung Sicherheit im Skisport (SIS) sowie der Technischen Universität München, der Universität Stuttgart und der Ruhr-Universität Bochum. „Damit bietet die Plattform eine deutschlandweit einheitliche Sammlung zum Thema Wintersport in der Schule“, freut sich Roth.

WintersportSCHULE.de