Abseits der Alpen Wintersport vor der Haustür

Um Wintersport zu treiben, muss man dieser Tage längst nicht bis in die Alpen. Sechs Tipps für Langlaufen in der Großstadt, Natureisbahnen und Rodelberge in den Regionen:

Augsburg: Langlaufspaß am Rand der Großstadt

Ab einer Schneehöhe von 15 Zentimetern spurt das Sport- und Bäderamt am Stadtrand von Augsburg insgesamt vier Loipen für verschiedene Ansprüche beziehungsweise Läufertypen:

Für Feierabendsportler: Loipe an der Sportanlage Süd

Auf der Sportanlage Süd wird ein etwa ein Kilometer langer Rundkurs angelegt – für den klassischen und für den Skating-Stil. Flutlichtanlagen beleuchten den Rundkurs an Werktagen bis 20.30 Uhr.

Telefonische Infos unter 0821 / 32 49 792

Für Naturliebhaber: Loipe am Golfplatz Stadtbergen

Der fünf Kilometer lange, wellige Rundkurs auf dem Platz am Rande des Naturparks Westliche Wälder orientiert sich zum Teil an der 9-Loch-Golfanlage in Stadtbergen. Die Strecke liegt an einem Südhang mit schönem Ausblick über die Stadt.

Für geübte Sportler: Loipe am Golfplatz Burgwalden

Die etwa sechs Kilometer lange Loipe auf dem Golfplatz Burgwalden enthält viele Anstiege und Abfahrten.

Für Langstreckenläufer: Lechdammloipe

Die Loipe führt westlich des Lechs vom Hochablass in Richtung Lechstaustufe 23. Ab dem Start beim Pavillon an der Westseite des Hochablasses sind es auf dem Hochwasserdamm knapp zehn Kilometer bis zur Wende an der Verbindungsstraße von Königsbrunn und Mering.

Oberfranken: Walberngrüner Gletscher im Frankenwald

Ein echter Geheimtipp für Langläufer und Schlittenfahrer ist der Walbergrüber Gletscher hoch oben im Frankenwald. An der Grenze zwischen den Landkreisen Hof und Kulmbach können Langläufer von Dienstag bis Freitag von 17.30 bis 20.30 Uhr auf der vier Kilometer langen Flutlicht-Loipe ihre Runden drehen. Tagsüber stehen Loipen zwischen drei und zehn Kilometern zur Verfügung. Park- und Einstiegsmöglichkeiten gibt es am Vereinsheim SG Gösmes-Walberngrün. Am Nordhang können Familien mit Kindern auf 120 Metern Länge Schlitten fahren – eine der wenigen Rodelpisten im Frankenwald. Weitere Infos unter walberngruener-gletscher.de

München: Eisstockschießen im Biergarten

Zum Eisstockschießen mitten in der Millionenstadt treffen sich die Eisstock-Schützen traditionell im berühmten Augustiner-Biergarten in der Arnulfstraße (nähe Hauptbahnhof). Die Bahnen sind täglich von 11 bis 23 Uhr geöffnet, die Miete beträgt 27 Euro pro Bahn. Telefonische Infos unter 089 / 59 43 93

Nordschwaben: Eislaufen zwischen Nördlingen und Donauwörth

Süddeutschlands größte und schönste Natureisbahn für Eisläufer liegt direkt an der Nördlinger Stadtmauer: der Bäumlesgraben. Die Bahn ist etwa 200 Meter lang und 70 Meter breit. Telefonische Infos unter 09081 / 84 146

Unterfranken: Rodeln am Main

Unterfranken ist ein eher unbekanntes Wintersportrevier. Die "Schnee-Wittchen-Stadt" Lohr am Main liegt nur 160 Meter hoch, doch im Bilderbuchwinter geht jetzt was: Die Stadt hat die sogenannte "Hohe Bahn" – eine beliebte und sehr steile Strecke – vom Rexroth-Schlösschen bis zum Anfang der Bebauung in der Valentinusbergstraße als Rodelbahn freigegeben und für den Verkehr gesperrt. Die geräumte und gestreute Schanzkopfstraße von der B 26 aus ist als Zufahrt zum Wintersportgelände bis zum Rexroth-Schlösschen geöffnet. Die Straße ist jedoch nicht schnee- beziehungsweise eisfrei. Autofahrer brauchen daher auf alle Fälle Winterausrüstung.

Ostbayern: Familienlift Oberfrauenwald bei Passau

Das Hinterland von Passau meldet satte 50 bis 60 Zentimeter Pulverschnee – mehr als genug, um am Familienlift Oberfrauenwald bei Hauzenberg ein paar Schwünge zu ziehen. Über die aktuellen Bedingungen gibt das Schneetelefon Auskunft unter 08581 / 19 433.