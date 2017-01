Alternativer Wintersport Fatbike-Touren am Dachstein

Fatbikes sind Räder mit extrem dicken Reifen (bis zu 12 Zentimeter), die ein ausgeprägtes Noppenprofil haben. Zudem ist der Luftdruck mit 0,5 bar sehr niedrig. Somit lässt sich fast jedes Gelände problemlos fahren, egal, ob viel oder wenig Schnee liegt.

Tüftler in Alaska haben diese Winterwunderräder erfunden, um auf Schnee und Eis oder im Sommer durch Matsch fahren zu können. In den letzten Jahren hielten die Fatbikes auch in Europa mehr und mehr Einzug. Vor allem in den Alpen machen sie Sinn, wenn bei Schnee normale Radtouren mit Mountainbikes kaum mehr möglich sind.

Nächtliche Tour übers Ramsauer Plateau

Geführte Fatbike-Touren mit unterschiedlichen Profilen und Schwierigkeitsgraden bietet beispielsweise der Tourismusverein Ramsau an. Besonders stimmungsvoll ist eine nächtliche Tour über das Ramsauer Plateau zur Sonnenalm. Eineinhalb Stunden ist geht es über verschneie Forststraßen, Schlitten- und Waldwege. Die Höhendifferenz beträgt 300 Meter, einige Steigungen sind recht anstrengend. Die Räder greifen auf dem Schnee hervorragend, schon nach einigen Minuten fasst man Zutrauen zu den Fatbikes und kann sich auch auf die winterliche Umgebung einstellen.

Voraussetzungen, Material und Kosten

Je nach Tour werden unterschiedliche Anforderungen an Kondition und Fitness gestellt. Außerdem sollte man sicher das Rad beherrschen. Rad, Helm und Stirnlampe werden bei den geführten Touren gestellt. Im Winter kleidet man sich am besten im Zwiebellook und nicht zu warm, da man durch die Anstrengung leicht ins Schwitzen gerät. Wechselkleidung und für die Rückfahrt noch eine wärmere Schicht sind angeraten. Je nach Ziel dauert eine geführte Tour in Ramsau am Dachstein drei bis vier Stunden und kostet 69 Euro pro Person.

Link-Tipp: alpinefatbike.com

Beitrag: Frauke Gerbig