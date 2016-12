Das Finale Mit dem Winterrätsel auf die Zugspitze

Am 4. Advent haben wir Sie gefragt: Was ist Life Kinetik? Die richtige Anwort lautete: "Eine Kombination aus Wahrnehmungs- und Bewegungsaufgaben". Aus vielen richtigen Antworten wurde Juliane Anders aus Burghausen als Gewinnerin gezogen. Die begeisterte Kletterin wagt sich jetzt zum ersten Mal an eisige Felsen.

Die Gegend rund um Kals in Osttirol bietet eine Vielzahl an Eisfällen, die sich für Könner ebenso eignen wie für Einsteiger.