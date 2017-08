Radltour-Tipp Weinland-Tour in der Steiermark

Die "Weinland-Steiermark-Radtour" besteht aus acht Etappen mit insgesamt rund 400 Kilometern. Sie kann als komplette Rund-Tour geradelt werden oder man kann sich einen einzelnen Abschnitt herauspicken. Aufgrund einer hervorragenden Anbindung ans öffentliche Verkehrsnetz - mit mehr als 30 Bahnhöfen entlang der Strecke - lassen sich viele Etappen gut mit der Bahn kombinieren.

Raderlebnis durch Weinberge und Apfelgärten

Der Reiz der Tour rund um die steirische Hauptstadt Graz liegt in einem Naturmix aus Weinbergen, Feldern, Flusslandschaften sowie Kürbis- und Apfelgärten, die genauso durchquert werden, wie malerische historische Städte. Die einzelnen Tagesetappen betragen nur um die 50 Kilometer. Das klingt nicht sonderlich anstrengend, aber durch das hügelige Streckenprofil mit vielen Anstiegen sollten auch Radler mit einer guter Grundkondition ein E-Bike in Erwägung ziehen.

Streckentest: Leibnitz bis Deutschlandsberg

So wie Fitnessmagazin-Moderator Fritz Häring, der von Leibnitz nach Deutschlandsberg geradelt ist. Seine gut 50 Kilometer lange Strecke führte ihn entlang des Flüsschens Sulm vorbei an wunderschönen Weinbergen und Kürbisfeldern, garniert mit grandiosen Ausblicken. Sie hatte einige Anstiege zu bieten - vor allem auf dem letzten Stück vor Deutschlandsberg.

Kulinarische Köstlichkeiten beim Zwischenstopp

Sein Fazit: Der Weg ist prima beschildert und bietet zahlreiche Möglichkeiten zum Brotzeitmachen an den "Buschenschänken", in denen die Winzer und Obstbauern ihre eigenen Produkte anbieten. Hier empfiehlt es sich, unbedingt einen "Muskateller" oder "Schilcher Spritz" zu probieren, das ist eine erfrischende Wein-Alternative zum bekannten "Radler". Als erster Stopp eignet sich nach knapp zehn Kilometern die Ölmühle Hartlieb, die besichtigt werden kann.

Die persönliche Fitness-Bilanz von Fritz Häring lautet: Fünf Stunden im Sattel und dank E-Bike eine moderate Ausdauer-Belastung mit einem Durchschnittspuls von 105 bei rund 2.000 verbrannten Kalorien.

Persönlicher Tipp des Moderators

Vor oder nach der steirischen Genuss-Radltour sollte man unbedingt einen Tag in Graz dranhängen und den Schlossberg erklimmen. Von dort oben bietet sich den Besuchern ein toller Blick auf die Grazer Dachlandschaft, die Murinsel und die umliegenden Weinberge.

Interessante Tourismus-Angebote

Die "Weinland-Radtour" lässt sich sowohl individuell angehen, als auch in Pauschalangeboten buchen. So gibt es beispielsweise Urlaubspakete mit drei Übernachtungen inklusive Frühstück für 195 Euro pro Person im Doppelzimmer. 27 radaffine Gastgeber entlang der Rundtour tragen das Gütesiegel "Bett+Bike-Betrieb" des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC). Zur Planung und Orientierung empfiehlt sich die "Steiermark-Touren-App" für Smartphone und Tablet. Als Start und- Zielpunkt bietet sich Graz an. Die Stadt kann auch mit der Bahn bequem aus Bayern erreicht werden.