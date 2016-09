Norwegens Matterhorn Tour auf den Innerdalstårnet

Zu beiden Seiten des Tals erheben sich beeindruckende Berghänge, die teilweise sogar vergletschert sind. Besonders auffällig ist der Innerdalstårnet. Der 1.452 Meter hohe Berg wird nicht zu Unrecht als Matterhorn Norwegens bezeichnet. Spitz und steil erhebt er sich aus dem eher lieblichen Talgrund. Ganz einfach sieht eine Besteigung von unten nicht aus – und sie ist es auch nicht.

Für die rund 1.000 Höhenmeter, die man von der Innerdalen Touristhytten aus rechnen muss, benötigt man gute Kondition und etwas Bergerfahrung. Der erste Teil der Wanderung führt durch ein Moor, das mit Brettern so ausgelegt ist, dass man trockene Schuhe behält. Der erste Anstieg zum höher gelegenen See unterhalb des Innerdalstårnet führt seitlich am Wasserfall durch ein Birkenwäldchen. Am See kann man noch einmal seine Wasserflaschen füllen, bevor es zum eigentlichen Aufstieg geht. Oben am Gipfel hat man dann eine grandiose 360 Grad-Aussicht auf die weite, einsame Landschaft Fjordnorwegens.

Für die sechs- bis siebenstündige Tour ist keine spezielle Klettererfahrung oder -ausrüstung erforderlich. Doch sowohl der Auf- wie auch der Abstieg sind nicht ohne: Der Bergpfad ist steil und durch Geröll rutschig. Auch die verschnittenen Felsplatten im oberen Bereich machen die Wanderung zu einer anspruchsvollen Tour, für die man unbedingt knöchelhohe Bergschuhe mit Profil benötigt. Trittsicherheit, Konzentration und eine gute Fitness sind nötig, um die Tour mit Spaß zu bewältigen. Einheimische raten, das Matterhorn Norwegens nur bei stabiler Wetterlage zu besteigen. Übernachten lässt sich zum Beispiel in der Innerdalturisthytte mit 27 Betten und Halbpension.

Equipment Proviant und Wasser

Wechselkleidung und regenfeste Klamotten, da das Wetter in Norwegen ständig wechselt

im Herbst sind Handschuhe und Mütze ein Muss



Beitrag: Frauke Gerbig