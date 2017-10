Stressabbau Waldbaden im Frankenwald

In Japan ist die Heilkraft des Waldes schon lange bekannt. Nun haben auch schwedische Wissenschaftler die Wirkung des sogenannten "Waldbadens" erforscht. Mit dem Ergebnis, dass ein einfacher Spaziergang im Wald den Stresspegel im Körper um die Hälfte reduzieren kann. Außerdem stimuliert der Wald das Immunsystem und regt die Bildung von Anti-Krebs-Proteinen an. Im Frankenwald bietet ein Entspannungstrainer spezielle Spaziergänge an.