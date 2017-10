Vor dem Start in den Skiwinter Vorbereitung und Neues für die Piste

Man mag es kaum glauben, aber schon in zwei Wochen beginnt der alpine Skiweltcup mit den Rennen in Sölden im Ötztal. Und dann dauert es auch nur noch gut zwei Monate, bis die Weihnachtsferien beginnen. Das ist ja dann meistens auch für den Hobby-Skifahrer der Start in die alpine Wintersaison. Grund genug, sich jetzt schon mal Gedanken zu machen darüber, was man für den kommenden Winter alles beachten sollte.