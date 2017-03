Veranstaltungstipp Wander-Testcenter Spessart

Damit will der Spessart seiner Auszeichnung "Qualitätsregion wanderbares Deutschland" gerecht werden. In der Tourist-Information Räuberland in Heimbuchenthal (Lkr. Aschaffenburg) kann man die Wanderausrüstung vorab reservieren und für einen Tag ausleihen.

Insbesondere Familien finden im Testcenter viele Dinge für einen ungeplanten Wanderausflug, auch Kraxn für die Kleinsten gibt es. Und bestens ausgerüstet kann es dann losgehen auf die "Qualitätstouren" – Touren, die Besonderes bieten, Sehenswürdigkeiten und Naturschönheiten. Eine Tour führt dabei zum Beispiel rund um Burg Wildenstein, eine andere auf den Dammbacher Himmelshirtenweg.