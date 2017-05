Veranstaltungstipp Münchner Kanu-Triathlon

So richtig durchgestartet ist die neue Triathlon-Saison noch gar nicht, da steht schon ein außergewöhnlicher Dreikampf an, der vor allem für Wassersportler interessant sein dürfte: der 26. Münchner Kanu-Triathlon am Sonntag, den 14. Mai - bestehend aus Laufen, Radfahren und Kanufahren.