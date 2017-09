Veranstaltungstipp Lederhosentraining in Rosenheim

Am Montag, 18. September, findet das sogenannte Lederhosentraining in Rosenheim statt. Professionelle Fitnessübungen mit einem Personaltrainer und dazu bayerische Volksmusik versprechen ein sportliches Programm mit der nötigen Lockerheit.

Die Idee kam dem Initiator Klaus Reithmeier vor sechs Jahren nach einem Oktoberfestbesuch, als er am nächsten Morgen noch in der Lederhose bei einem Kunden zum Personaltraining auftauchte. "Das war so ein Augenöffner, wo man gemerkt hat: Die Lederhose hat die Funktion als Eisbrecher und kann Menschen zum Sport motivieren und einfach Spaß machen."

Seitdem besuchen jeden Montag zwischen April und September zahlreiche Menschen das Lederhosentraining, Jung und Alt. Rosenheim ist nur einer von mehreren "Austragungsorten". Insgesamt zehn Städte in Bayern bieten inzwischen diese spezielle Trainingseinheit an, unter anderem München, Straubing, Ingolstadt, Regensburg sowie Reithmeiers Heimatort Berchtesgaden.

Treffpunkt am Montag, 18. September, ist um 19.00 Uhr im Mangfall Park Süd in Rosenheim. Das Training dauert eine Stunde, die Teilnahme ist kostenlos. Ob mit oder ohne Lederhose, ist jedem selbst überlassen. Der Trainer selbst läuft aber immer in Lederhose auf.