Veranstaltungstipp Lauf der Generationen in Rottendorf

In Rottendorf bei Würzburg startet am Samstag, den 6. Mai, der 8. Lauf der Generationen. Die fünf Kilometer lange Strecke führt über einfaches Gelände durch Wald und Flur. Zusätzlich gibt es vom Bambini-Lauf bis zum 10-Kilometer-Lauf diverse Distanzen extra.

Los geht’s um 13 Uhr mit den Bambini- und Schülerläufen, um 14.30 Uhr und 15.30 Uhr gehen die Läuferinnen und Läufer auf die Runde über fünf beziehungsweise zehn Kilometer. Alle Altersklassen sind willkommen, ebenso Walker oder Nordic-Walker. Start und Ziel ist am Sportgelände "Am Grasholz", das am Laufwochenende besonders ausgeschildert sein wird.

Die Startgebühr beträgt zwischen 4 Euro (Bambinilauf) und 9 Euro (10-Kilometerlauf) und kommt einem guten Zweck zu Gute. Die Veranstalter unterstützen damit die Station "Tanzbär" in der Kinderklinik am Mönchberg in Würzburg.

Anmeldungen für den 8. Lauf der Generationen sind bis Freitag, den 5. Mai möglich über die Website ldg-rottendorf.de. Dort gibt es auch alle weiteren Infos zum Veranstaltungsablauf und zur Streckenführung. Kurzentschlossene können bis eine Stunde vor Start gegen 2 Euro extra vor Ort nachmelden.