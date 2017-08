Veranstaltungstipp Kirchweihlauf in Roth

Am Sonntag, 13. August, findet der 17. Kirchweihlauf in Roth statt. Der Lauf ist für Einzelstarter – zudem gibt es eine Teamwertung.

Der Hauptlauf startet um 10 Uhr und findet rund um das Gartenschau-Gelände in Roth statt. Zu absolvieren sind die zehn Kilometer in fünf Runden à zwei Kilometer. Die asphaltierte Strecke ist sehr eben und beinhaltet keine Schwierigkeiten. Der Lauf ist also sowohl ideal für Sportler, die ihre persönliche Bestleistung über die zehn Kilometer ausbauen wollen, als auch für Hobbysportler und Anfänger, die sich zum ersten Mal auf dieser Distanz versuchen möchten.

Die Startgebühr beträgt acht Euro, ab dem Alter von 18 Jahren darf am Kirchweihlauf teilgenommen werden. Anmelden kann man sich unter www.la-tsg08.de. Nachmeldungen – mit einer Nachmeldegebühr von drei Euro - sind vor Ort möglich.