Veranstaltungstipp Familien-Fahrrad-Rallye in und um Erlangen

Die Startunterlagen werden von 9 bis 16 Uhr an verschiedenen Ausgabestellen (auf bei der Routenübersicht mit A gekennzeichnet) verteilt. Jeder Teilnehmer bekommt dabei auch einen Stadtplan mit vier Routen zur Auswahl, die alle durch Querverbindungen miteinander vernetzt sind. Entlang der Routen haben zahlriche Vereine und Verbände insgesamt rund 90 Stationen aufgebaut, 70 davon sind barrierefrei und damit auch mit dem Handbike oder (Elektro-)Rollstuhl zu erreichen.

In welche Richtung man eine Route fährt, ist egal. Die Rädli ist kein Rennen, es wird keine Zeit genommen. Um etwas zu gewinnen, muss man nur 16 Uhr an einer der Ausgabestellen zurück sein und dort den Bogen mit mindestens 15 Lösungswörtern abgeben. Hinweise auf die Lösungsworte sind jeweils an den Stationen versteckt (Abgabe am Rathausplatz bis 17 Uhr). Wer die geforderte Anzahl an Lösungswörtern gefunden hat, kann ab 17.30 Uhr bei der Tombola am Rathausplatz attraktive Preise gewinnen.

Veranstaltet wird die Rallye vom Sportamt der Stadt Erlangen, die Teilnahmegebühr beträgt 1,50 Euro für Einzelpersonen und 3 Euro für Familien. Wer einen ErlangenPass hat, kann kostenlos mitradeln. Weitere Infos online unter www.raedli.de