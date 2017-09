Veranstaltungstipp CharityCyclingDays in Winkelhaid

Sport für den guten Zweck: Das gibt es am Samstag und Sonntag, 7. und 8. Oktober im mittelfränkischen Winkelhaid. CharityCyclingDays nennt sich die Breitensportveranstaltung mit Laufen, Nordic-Walking, Mountainbike , Cross und Straßenradsport. Der Erlös geht an die Krebsforschung Engelein e.V..

Sportler jeden Alters und jeder Leistungsklasse können zwischen Samstag 16 Uhr und Sonntag 15 Uhr in Winkelhaid und der gesamten Region Schwarzachtalplus im Nürnberger Land durch ihre sportliche Leistung Familien, die von einer schweren Krebserkrankung betroffen sind, unter die Arme greifen.

Eine 20-Kilometer-Fahrradrunde für Familien, eine 36-Kilometer-Runde für Leistungssportler sowie eine 25-Kilometer-Mountainbike- und Crossrunde am Samstag oder eine Radtour über 80 Kilometer am Sonntag versprechen allen Teilnehmern ein sportliches Programm. Start und Ziel ist am Rathaus Winkelhaid. Im Anschluss an das Event gibt es eine Messe und ein Live-Konzert vor Ort.

Initiator hinter der Veranstaltung ist Matthias Reitenspieß. Selber sportbegeistert und fahrradverrückt, veranstaltet er Unterstützt von zahlreichen Spendern und mithilfe des Vereins CharityCycling e.V. die CharityCyclingDays auch für einen verstorbenen Freund und Tourleiter Eberhard Tzscheuschner.

Weitere Infos zur Startzeiten, Streckenführung sowie Online-Anmeldung online unter www.charitycycling.de. Online-Anmeldeschluss ist Montag, 2. Oktober. Nachmeldungen sind an beiden Veranstaltungstagen vor Ort im Rathaus Winkelhaid möglich und kosten 10 Euro extra. Die reguläre Teilnahmegebühr beträgt für Kinder bis 15 Jahre drei Euro, Erwachsene sind – je nach Strecke – ab 10 Euro dabei.