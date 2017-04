Veranstaltungstipp Anmeldestart zur BR-Radltour 2017

Zum 28. Mal rollt die Traditionsveranstaltung des Bayerischen Rundfunks mit Kultcharakter heuer quer durch die schönsten Landschaften Bayerns. Start ist am 30. Juli im mittelfränkischen Gunzenhausen, sechs Tagesetappen und rund 460 Kilometer später wird das Feld am 4. August im Ziel in Sonthofen im Allgäu erwartet. Zu absolvieren sind jeden Tag etwa 70 bis 90 Kilometer, abends wird in den Etappenorten Nördlingen, Gersthofen, Landsberg und Memmingen gefeiert.

Die Bewerbungsfrist für einen der 1.100 Startplätze beginnt am 13. April und endet am 7. Mai. Da es jedes Jahr mehr Bewerbungen als Plätze gibt, werden die Teilnehmer unter allen Bewerbern ausgelost. Die Teilnahmegebühr beträgt 325 Euro inklusive Gepäcktransport, Werkstatt on tour,Übernachtung im Massenlager, Wasserpausen und Eintritt für die Open Air-Konzerte.