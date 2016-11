Hip und dynamisch Ultimate Dodgeball - Völkerball in 3D

Dodgeball spielen heute diejenigen, die das Völkerball-Spiel schneller angehen möchten. Und wer es noch dynamischer mag, geht aufs Trampolin zum sogenannten Ultimate Dodgeball.

Vier bis sechs Bälle im Spiel

Im Gegensatz zum Völkerball werden beim Dodgeball (engl. "dodge" = ausweichen) vier Bälle verwendet, beim Ultimate Dodgeball wird sogar auf sechs aufgestockt. Die Bälle werden nicht einfach einer Mannschaft überlassen, sondern liegen zum Spielstart verteilt auf der Mittellinie. Bis zum Anpfiff befinden sich die Spieler am äußeren hinteren Spielfeldrand, nach dem Pfiff stürmen sie auf die Bälle los. So kann es auch passieren, dass ein Team erst einmal alle Bälle besitzt. Nach einem zweiten Pfiff wird abgeworfen.

Zu Beginn liegen die leichten Schaumstoff- oder Gummibälle auf der Linie zwischen den zwei Spielfeldern

Um nicht abgeworfen zu werden, muss der Ball entweder gefangen, mit dem eigenen Ball abgewehrt oder ihm ausgewichen werden. Sprich: Es gilt sich schnell zu ducken oder zu springen. Durch die Trampoline kommt man extrem schnell ins Schwitzen. Das Spiel endet, wenn alle Spieler einer Mannschaft entweder abgeworfen oder vier Minuten Spielzeit um sind.

Wettkampfsport mit und ohne Trampolin

Die Dogeball-Liga in Europa und weltweit:

planetdodgeball.com

In den USA werden im Ultimate-Dodgeball bereits Wettkämpfe ausgetragen. Da auch die Spielfeld-Wände Trampoline sind, können die Sprünge der Profis sehr athletisch sein. Auch Salti sind möglich.

Während das einfache Dodgeball auf einem Basketball- oder Volleyballfeld gespielt wird, geht es beim Ultimate Dodgeball aufs Trampolin

Bekannter ist Dodgeball auf dem Boden ohne Trampoline. Seit 2004 gibt es Europameisterschaften, seit zwei Jahren werden auch Weltmeisterschaften ausgetragen. Für beide hat sich Deutschland allerdings bisher nicht qualifiziert. Am Boden sind die Regeln etwas anders: Hier kann der eigene Spieler zurück ins Feld geholt werden, wenn der Ball gefangen wird. In der 3D-Variante auf dem Trampolin heißt raus aber raus.

Koordination ist angesagt

Die Grundregeln in der Münchner Freizeit-Trampolinhalle auf einen Blick

Das Spiel auf dem Trampolin ist eine besondere Herausforderung an die Koordination. Die Gelenke werden nicht so stark beansprucht, wie es von außen aussieht. In der Regel ist Trampolinspringen insgesamt eine gelenkschonende Sportart. Die Trampoline des Dodgeball-Courts sind zudem nicht so stark gespannt wie Turniertrampoline. So wird das Verletzungsrisiko minimiert, wenn zwei Spieler gleichzeitig auf einem Sprungtuch springen.

Beitrag: Henrike Busch