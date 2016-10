Top-Triathletin Anja Beranek Trainingstipps für den Winter

Anja Beranek ist gerade noch in der Erholungsphase nach der Wettkampfsaison. Entspanntes Joggen im Fürther Stadtpark ist für sie jetzt daher genau das Richtige: leichte Bewegungstherapie zum Abtrainieren. Zwei Wochen erst liegt der Ironman auf Hawaii zurück und es wird noch gut vier Wochen dauern, bis ihr Körper davon wieder richtig erholt ist.

"Vor zwei Wochen war ich auf dem höchsten Leistungsniveau und die Maschine läuft natürlich noch. Aber man muss sie jetzt einfach ein bisschen abtrainieren. Deshalb ist es ganz wichtig, in Bewegung zu bleiben und sich ein bisschen runterzufahren." (Anja Beranek)

Der Triathlet wird im Winter gemacht

Danach ist aber wieder Training, Training, Training angesagt. Denn wie heißt es so schön: Der Triathlet wird im Winter gemacht. Sprich: Die Hauptarbeit fällt in die kalten Monate. Der Schwerpunkt liegt für die 31-Jährige dann jedoch nicht auf dem Laufen. Stattdessen holt sie sich die Grundlagenausdauer eher über Skilanglauf oder Mountainbike. Außerdem feilt sie an ihrer Schwimmtechnik, stemmt Eisen und macht Schnellkrafttraining. Das lässt sich alles gut drinnen im Warmen machen, wenn es draußen regnet oder schneit. Aber Ausreden, um nicht raus in die Kälte zu gehen, gibt es für Anja Beranek eigentlich keine.

"Es geht definitiv. Man muss einfach die Zwiebeltechnik anwenden, also möglichst viele Schichten übereinander anziehen. Selbst zum Laufen hab ich jetzt schon vier Schichten an. Und beim Radfahren kann man ein warmes Getränk in die Radflasche tun, einen Tee, dann wird man die erste halbe Stunde zumindest auch von innen warm." (Anja Beranek)

Was tut gut - was macht krank?

Anja Beranek (l.) beim Joggen mit Fitnessmagazin-Autorin Julia Mumelter

So selbstverständlich es klingt: Gerade im Winter ist es wichtig, ausgewogen und gesund zu essen. Obst und Gemüse liefern viele Vitamine und Mineralstoffe. Beranek schwört ganz besonders auf Ingwer. Trotzdem ist auch sie vor Erkältungen natürlich nicht komplett gefeit. "Da hat man schon große Sorge, dass man krank wird, wenn man über ein, zwei Stunden friert oder bei Abfahrten auskühlt. Wichtig ist dann immer abzuwägen: Tut es mir gut zu trainieren und bringt es mich voran oder macht es mich krank?"

Grundsätzlich ist es für die Top-Triathletin völlig in Ordnung, im Winter weniger zu trainieren als im Sommer. Die Zeit zu nutzen, um Körper und Geist zu regenerieren, neue Kraft zu sammeln - und sich auch mal einen Lebkuchen und einen Glühwein zu gönnen

"Man muss da nicht immer Vollgas geben. Da darf man auch die dunkle Jahreszeit ein bissl mehr zu Hause verbringen. Und wenn es im Frühjahr wieder losgeht, dann muss man wieder verstärkt einsteigen." (Anja Beranek)

Wegen der erhöhten Verletzungsgefahr durch die Kälte ist für Beranek nach der Laufrunde das Dehnen im Winter ebsonders wichtig, allerdings besser drinnen: „Das Cool Down ist dann besonders wichtig, wenn man die Muskulatur verletzungsfrei durch den Winter bekommen möchte.“ Danach gibt’s eine heiße Dusche, ein heißes Getränk und warme Socken.

Beitrag: Julia Mumelter