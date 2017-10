Fitness für jedermann Treppen als Trainingstool

Das Gute: Treppen gibt es überall, kostenlos, ob in Gebäuden, Parks oder Unterführungen. Man muss sie nur nutzen. Hier ein paar Beispielübungen:

Treppenstufen je nach Fitnesslevel mehrere Male nach oben sprinten, dabei Arme mitnehmen, konzentriert den Fuß auf die Treppe setzen, runter locker joggen.

Treppenstufen mit geschlossenen Füßen nach oben springen, das gleiche mit nur einem Bein; für Fortgeschrittene: mehre Stufen auf einmal nehmen

Liegestützen: Beine ausgestreckt am Boden, Hände auf der Stufe. Negative Liegestütze: Füße an der Treppe, Hände am Boden

Sogenannte Rückwärtige Dips, Beugeübungen: An die Treppenkante setzen, Beine sind ausgestreckt, Hände an die Stufenkante. Nun langsam Arme beugen, der Po geht an der Kante langsam runter; dann wieder langsam nach oben drücken. Gewicht des Körpers nur mit Armen halten; Ellbogen sind immer leicht gebeugt, je nach Fitness fünf bis sieben Mal

Treppen wie ein Tier kopfüber nach unten kriechen: Sich in den Vierfüßlerstand begeben, danach wandern die Hände Stufe für Stufe nach unten, Füße stemmen sich gegen die Stufen. Achtung: Belastet die Hände sehr!