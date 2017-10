Yoga, Bouldern, Bergläufe Loipen-fit wie die Biathlon-Stars

Extreme körperliche Anstrengung und absolute Konzentration: Wohl kaum eine Sportart verlangt seinen Athleten so viel ab wie die Mischung aus Langlauf und Schießen. Millionen Fans fiebern mit, wenn Biathlon-Stars wie Laura Dahlmeier, Simon Schempp und Arnd Peiffer durch die Loipen jagen, um nur Sekunden später mit enormer Präzision am Schießstand zu agieren. Absolute körperliche und mentale Fitness sind Vorrausetzung um in der Weltspitze mitzuhalten. Vieles davon, was die Profis trainieren, hilft auch Hobbysportlern – insbesondere Langläufern – ihr Leistungsvermögen zu verbessern.