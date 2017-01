Vorsorge gegen den plötzlichen Herztod Training für ein starkes Herz

Zur Vorbereitung auf Wettkämpfe gehört für sportliche Wiedereinsteiger und ambitionierte Hobbysportler eine sportmedizinische Untersuchung unbedingt dazu. Auf dem Ergometer oder Laufband werden die Belastungsgrenzen ermittelt und bei einem Herz-Ultraschall kann der Arzt angeborene Herzfehler oder Schädigungen des Organs erkennen. Denn sie sind oft die Ursache für einen plötzlichen Herztod beim Sport.

"Fast 95 Prozent der plötzlichen Herztodesfälle könnte man vorher durch Untersuchungen verhindern. Dazu gehören ein Herz-Ultraschall und die Anamnese, also die Abfrage familiärer Erkrankungen. Auch junge Menschen können unter Anomalien an den Herzgefäßen leiden, die man nur durch eine entsprechende Untersuchung erkennt." (Dr. Hartmut Eicher, Internist am Nürnberger Klinikum)

Ein regelmäßiger Gesundheitscheck beim Arzt ist das eine, Infekte auszukurieren das andere. Auf keinen Fall sollte man etwa mit einer Erkältung an den Start gehen. Bakterien können sich an den Herzinnenwänden und Herzklappen festsetzen und sie schädigen. Außerdem sollte man mit Augenmaß trainieren: "Am besten wagt man sich unter Anleitung eines erfahrenen Trainers langsam an seine Belastungsgrenzen heran", so Eicher.

Schweißtropfen sind die besten Herztropfen

Zwar kann das Risiko für einen plötzlichen Herztod während der sportlichen Belastung etwas steigen. Doch der schützende Effekt durch regelmäßigen Sport ist nach Erkenntnissen der Deutschen Herzstiftung erwiesenermaßen deutlich höher. Das gilt auch für Menschen, die bereits herzkrank sind, sei es durch Herzschwäche, Herzinfarkt oder Rhythmusstörungen. Sie trainieren ärztlich verordnet in speziellen Herzsportgruppen wie beispielsweise beim TV Fürth. Übungsleiterin Ingrid Brune macht Mobilisations- und Koordinationsübungen, aber auch Übungen für die Ausdauer und Kräftigung, zum Beispiel mit Ballspielen oder einem Parcours-Lauf auf Zeit.

"Man sagt ja immer: Schweißtropfen sind die besten Herztropfen. Und da ist was dran, denn durch die Bewegung wird die ganze Funktion des Körpers verbessert, vor allem das Herz und der Kreislauf. Früher hat man immer gedacht: Um Gottes Willen kein Krafttraining mit Herz-Patienten, aber mittlerweile ist man drauf gekommen, dass ohne Muskeln auch die Ausdauer nicht funktioniert." (Herzsport-Übungsleiterin Ingrid Brune)

Vor der Herzsportstunde und währenddessen kontrollieren die Teilnehmer und Teilnehmerinnen ihren Blutdruck. Außerdem ist ein Arzt und manchmal auch der Rettungsdienst anwesend. Das gibt den Teilnehmern Sicherheit. Denn Defibrillator, Notfallkoffer mit Beatmungsbeutel und Intubationsbesteck liegen für den Notfall bereit, zu dem es aber dank sportlicher Fitness gar nicht erst kommen soll. Bewegung ist wichtig, besonders nach einem Herzinfarkt oder koronarer Herzerkrankung, bei der die verengten Gefäße wieder geweitet wurden.

"Der Herzsport hilft ganz entscheidend, dass der Herzmuskel auf Dauer wieder besser durchblutet und leistungsfähiger wird. Früher haben sich herzkranke Patienten nicht mehr belastet oder nur kleine Spaziergänge gemacht. Heute weiß man aber, dass der Herzmuskel kräftiger wird, wenn man unter fachlicher Anleitung trainiert. Das beugt anderen Erkrankungen vor, so dass man auf Dauer gesünder lebt." (Internist Hartmut Eicher)

Durch die Herzsportgruppe bekommen die Teilnehmer ein Gefühl dafür, wie stark sie sich belasten können. Auch die Gemeinschaft tut der Gesundheit gut. Der TV Fürth organisiert in seiner Reha-Sport-Abteilung zusätzlich Wanderungen und Ausflüge. "Die Nachfrage nach den Herzsportgruppen ist sehr groß", so Abteilungsleiter Siegfried Stieber. Inzwischen trainieren bei ihm wöchentlich sieben Gruppen für ein starkes Herz.

Beitrag: Ullie Nikola