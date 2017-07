Aktiv im und auf dem Wasser Der See als Trainingsgelände

Für die einen bedeutet Urlaub am See: entspannen, sonnenbaden, plantschen, grillen. Für die anderen: trainieren, Sport treiben, auspowern. Bayern ist gesegnet mit wunderschönen Seen mit klarem, sauberem Wasser – und damit prädestiniert, um diverse Sportarten im oder auf dem Wasser auszuüben.

SUP

Am Chiemsee etwa, dem "Bayerischen Meer", kommen Wassersportler voll auf ihre Kosten. Besonders im Trend: Stand Up Paddling, kurz SUP. Auf einer Art Surfboard steht der Sportler und sticht das Paddel abwechselnd links und rechts ins Wasser. Dabei werden Balance und Koordination gefordert. Man kann es gemütlich machen, aber auch sportlich. Dann ist das "Suppen" ganz schön anstrengend für den ganzen Körper. Neben Arm- und Schultermuskulatur müssen Beine und Rumpf ständig ausbalancieren.

Kajaken

Einweisung ins Kajaken

Ein Klassiker auf dem See ist das Kajaken. Auch in den flachen Kajaks kann man es locker angehen lassen oder dynamisch. Wer eine Stunde ohne Pause paddelt, wird danach durchaus Muskelkater verspüren. Der Vorteil von SUP und Kajak gegenüber Surfen und Segeln: Beides braucht keinen Wind. Rund um den Chiemsee gibt es einige Möglichkeiten, sich die entsprechenden Boards und Boote auszuleihen.

Freiwasserschwimmen

Der Chiemsee ist auch das Trainingsrevier von Freiwasserschwimmerin Nicole Fahrngruber

Praktisch ohne Equipment kommen die Freiwasserschwimmer aus. Die kleine Fangemeinde ist mittlerweile stark gewachsen, was einerseits an immer mehr Freiwasser-Wettkämpfen liegt und andererseits am Triathlon-Boom. Freiwasserschwimmer legen in Training und Wettkampf zwischen 1.500 Meter und 10 Kilometer zurück, meist kraulend. Bei so langen Schwimmzeiten vertrauen viele auf Neoprenanzüge. Ansonsten braucht man außer Badeanzug/-hose und Schwimmbrille eigentlich nichts. Allerdings sind eine möglichst helle Badekappe und eventuell auch ein sogenanntes restube, eine Art Boje, ratsam. Diese Warnbojen binden sich die Schwimmer um die Hüfte, so dass sie auch bei Wellengang von Bootfahrern gesehen werden. Da bei längeren Schwimmeinheiten Krämpfe oder andere Probleme vorkommen können, sollten man mindestens zu zweit oder in der Gruppe in den See springen.

Mehr Infos SUP, Kajak, Freiwasserschwimmen – drei schöne Möglichkeiten, einen abwechslungsreichen Aktivurlaub am See zu verbringen. Zentrum für Wassersport am Chiemsee ist Bernau/Felden mit der dort ansässigen Surfschule.

Kosten für SUP und Kajak: 12 Euro pro Stunde inkl. Einweisung.

www.sup-chiemsee-center.de

Beitrag: Bernd-Uwe Gutknecht