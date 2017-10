Trails 4 Germany Abschluss der Laufserie in Kulmbach

"Trails 4 Germany" heißt eine neue Laufserie im Gelände, die es in diesem Jahr zum ersten Mal gibt. Eine von vier Stationen ist in Oberfranken: Am 14. Oktober verwandelt sich Kulmbach in ein Laufmekka.

Dass Kulmbach und der Frankenwald neben Koblenz, Ulm und Landau in der Pfalz vierter Ausrichter des Events sind, verdankt die Region dem "Crazy Runners Team Frankenwald". Trailrunner und Frankenwald-Tourismus-Chef Markus Franz und sein Team haben die Bewerbung im Februar diesen Jahres spontan auf den Weg gebracht und konnten überzeugen. Das Neuartige an den vier deutschlandweiten Veranstaltungen ist, dass die lokalen Partner vor Ort die Strecken aussuchen. Dadurch wird garantiert, dass die Teilnehmer in den vier Orten absolute Insider-Trails genießen dürfen.

Das Lauf-Event in Franken

Start und Ziel befinden sich am 14. Oktober unmittelbar in der Kulmbacher Innenstadt, dann führen die 10- und 20-Kilometer-Runden 120 Höhenmeter hoch zur Plassenburg, dann weiter in die Buchenwälder des Frankenwalds. Die Idee hinter "Trails 4 Germany": Direkt von der Haustür auf den Trail. "Trailrunning beginnt da, wo der Asphalt aufhört" lautet das Motto der Veranstalter. Gelaufen wird also nicht auf der Straße, sondern querfeldein auf Wanderwegen, über Wiesen, durch den Wald.

Es geht "über Baumstämme, schotterich die Serpentinen bergab an den Weißen Main und schöne Felsenpfade entlang", verspricht Sandra Spörl. Die beiden Distanzen sind perfekt, um als "alter Hase" einfach Spaß zu haben, oder als "Trailanfänger" mal Rennluft zu schnuppern und sich mit seinen Freunden, der Familie und Laufkollegen zu messen.

Die perfekte Strecke

Die Grundlage für die beiden Streckenvarianten in und um Kulmbach sind die sogenannten FrankenwaldSteigla, der Rehberg-Weg und der Ebersbacher-Weg. Dazu noch "ein paar schöne Ecken", meint Koordinator Markus Franz. Den Läuferinnen und Läufern bietet sich dabei auch eine tolle Aussicht.

Anmeldung noch möglich

Trailrunning wurde vor Jahren vor allem als Sport fürs alpine Hochgebirge entdeckt. Mittlerweile beschränkt es sich längst nicht mehr auf Bergregionen, sondern nimmt auch in den Städten Einzug, wie man an dieser Laufserie sehen kann. Wer Lust bekommen hat, mitzulaufen, kann sich noch bis Mittwoch, 11. Oktober online anmelden bzw. persönlich am Samstag vor Ort bei der Veranstaltung.

Weitere Informationen