Unter der Oberfläche Tauchen im Schwimmbecken

Vielen Hobby-Tauchern macht der Atemreflex zu schaffen. Fast panisch wollen sie auftauchen und Luftschnappen. Der Tipp vom Experten: Die Symptome beobachten und ruhig bleiben. Der Atemreiz wird durch das entstehende Co2 gesteuert, vom Sauerstoffmangel ist man da noch lange entfernt. Damit möglichst wenig Co2 entsteht, lautet die Empfehlung:

"Lange gleiten. Man muss so viel arbeiten wie möglich, damit man unter Wasser bleibt und Strecke macht. Aber so wenig wie nötig. Muskelarbeit bedeutet Sauerstoffverbrauch, da vernichte ich Energie und ich kann nicht so weit tauchen." Robert Woltmann, Deutscher Meister im Streckentauchen

Petra Martin mit Robert Woltmann. Der Deutsche Meister im Streckentauchen schafft 175 Meter am Stück

Punkt eins ist also: sparsam sein. Punkt zwei ist die Energie selbst, also der Sauerstoff. Tief einatmen, aber nicht hyperventilieren. Das senkt den Co2-Gehalt im Blut und sorgt so dafür, dass der Atemreiz lange ausbleibt. Im ungünstigen Fall aber zu lange, so dass ein Blackout droht. Deshalb sollte man nie ohne Aufsicht tauchen und das Luftanhalten an Land üben. Zum Beispiel mit Atemübungen wie im Yoga oder regelmäßig morgens vor dem Aufstehen im Bett die Luft anhalten. Der Körper lernt schnell, und so lässt sich die Luft immer länger anhalten. Ebenfalls wichtig: Ausatmen!

"Man hat ja immer ‚alte‘ Luft in der Lunge, die nie ausgetauscht wird. Die versuche ich erstmal auszuatmen. Aktiv und komplett ausatmen, Bauch einziehen. Und dann einatmen: Komplett frische Luft mit maximalem Sauerstoffgehalt, das ist das Beste." Robert Woltmann

Den Körper aufblasen

Wenn Robert einatmet, bläst er sich regelrecht auf. Zuerst wird sein Bauch dicker, dann schwillt der Brustkorb an. Er ist jetzt tatsächlich aufgeblasen wie ein Luftballon – und nimmt obendrauf noch einen "Schluck" Luft. Und dann heißt es: Luft anhalten, unterwegs im Wasser nicht ausatmen. "Das wäre so, als würdest du beim Auto unterwegs Benzin ablassen, um weiterzukommen."

So aufgeblasen wie ein Luftballon hat man natürlich einen ziemlichen Auftrieb. Profis benutzen deshalb einen Bleigürtel. Weil das im Freibad nicht geht, taucht man am besten besonders nah am Beckenboden.

Tipps zum Tauchen im Becken zusammengefasst: nicht allein tauchen

vorher ausruhen

tief einatmen, nicht hyperventilieren

kräftig abstoßen, lange gleiten

Brust-Taucharmzug bis zur Hüfte

möglichst nah am Beckenboden tauchen, Blick nach unten richten

Luft anhalten, nicht unterwegs ausatmen (Luftanhalten in Ruhe an Land üben)

ruhig auftauchen und zeigen, dass man ok ist

Nützlich für Schimmabzeichen

Ganz nutzlos ist der Spaß übrigens nicht. Bei einigen Schwimmabzeichen wird auch tauchen verlangt, zum Beispiel 10 Meter beim silbernen und 15 Meter beim goldenen Abzeichen. Bei den DLRG-Abzeichen sind es 20, 25 und 30 Meter. Dafür braucht es tatsächlich ein bisschen Übung.