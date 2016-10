SwimRun Mit Schwimmbrille und Neo auf die Laufstrecke

Es ist kalt und grau, trist mit Nieselregen. Doch die 104 Teilnehmer, die immer in Zweierteams starten, sind gut drauf. Sie starten beim 1. Allgäuer SwimRun in Oy-Mittelberg. Vor ihnen liegen 23,5 Kilometer laufen und 3,5 Kilometer schwimmen. Immer abwechselnd, ohne Wechselzone wie beim Triathlon. Das heißt: laufen im Neo, schwimmen mit Turnschuhen. Immer wieder rein ins Wasser und dann raus. Anfangs laufen mit Eisfüßen, dann bergauf schwitzen im Neo. Beim Schwimmen sind Paddles, Pullbuoy und andere Schwimmhilfen erlaubt. Allerdings muss alles vom Start bis zum Ziel mitgenommen werden.

Ursprung in Schweden

SwimRun kommt aus Schweden. Dort gibt’s diesen etwas verrückten Wettkampf seit zehn Jahren. „Ö till Ö“ – von Insel zu Insel – heißt es hier. Erfunden wurde das Ganze in Stockholm. Etwas angeheitert haben ein paar Schweden überlegt, ob sie es wohl schaffen könnten, die kürzeste Distanz im Küstengebiet vor Stockholm zu überwinden. Zu Wasser und an Land, wie es eben grad kommt. So wurde diese Sportart geboren, die nun auf dem besten Weg ist, auch in Bayern zum Trend zu werden. Aus Sicherheitsgründen starten die Teams immer zu zweit, meist sind sie über eine Leine miteinander verbunden. SwimRun ist ein Team-Event, weniger ein Wettkampf. Eine der Regeln lautet, dass sich die Teams auch untereinander helfen.

Wer zu langsam ist scheidet aus

Anders als beim Triathlon gibt’s auch keine genormte Streckenlänge, sondern die Natur macht die Vorgaben. Die Veranstalter markieren die Wege zwar, doch oft müssen die Teilnehmer auch schauen, wo es weitergeht. Und wenn dann ein See kommt, wird die Schwimmbrille über die Augen gezogen, der Pullbuoy zwischen die Beine genommen und dann wird losgeschwommen. Wassertemperatur im Rottachsee: 15 Grad. Fast dreimal so warm wie die Luft, die hat nur sechs Grad.

Was den SwimRun noch von anderen Wettkämpfen unterscheidet: Es gibt einen Cut-Off-Punkt. Die Teilnehmer müssen in einer vorgegebenen Zeit diese Stelle passieren – sonst sind die aus dem Rennen. Das dient auch der Sicherheit. Das kalte Wasser zehrt beim Schwimmen ganz schön an den Kräften. Eiskalte Hände und Füße machen das Loslaufen zur Herausforderung. Auch der ständige Wechsel zwischen kalt und warm, Wasser und Land kostet Energie. Gute Vorbereitung und eine realistische Einschätzung der eigenen Leistung sind hier besonders wichtig.