Faris Al-Sultan Vom Triathlon zum SwimRun

SwimRun nennt sich ein Abenteuerrennen aus Schweden, das auch hier zu Lande immer populärer wird. Es wird abwechselnd gelaufen im Neoprenanzug und geschwommen in Laufschuhen. Anders also als beim Triathlon, doch auch Ex-Weltklasse-Triathlet Faris Al-Sultan kann sich dafür begeistern.

Ganz ohne Sport geht es nicht bei Faris Al-Sultan. Der Münchner gehörte jahrelang zu den weltbesten Triathleten und gewann 2005 den Ironman auf Hawaii. Wer so lange so intensiv Ausdauersport gemacht hat, kann es nicht einfach lassen. "Mir macht Sport Spaß und mir gefällt der Lebensstil", sagt der 39-Jährige. Im Münchner Norden, am Feldmochinger See, kann man dem Ex-Triathleten beim Trainieren zuschauen. Dann läuft er im schwarzen Neoprenanzug über Wiesen und Wege, bevor er sich wieder in den See wirft und ein Stück schwimmt – Training für SwimRun.

Von Insel zu Insel in Zweierteams

Petra Martin (r.) mit Swimrun-Erfinder Mats Andersson

Erfunden hat die Sportart der Schwede Mats Andersson gemeinsam mit seinem Bruder. Die beiden kannten die größeren Inseln im Schärengarten vor Stockholm , aber sie wollten auch die kleinen Eilande erkunden. Warum nicht dorthin schwimmen, statt mit dem Kanu zu fahren? So entstand "Ö till Ö" – von Insel zu Insel. Weil aber die Wechsel zwischen Laufen und Schwimmen zu viel Zeit in Anspruch nehmen, wird im Neopren gelaufen und mit Turnschuhen geschwommen. Die Natur gibt die Streckenlängen vor, sodass es passieren kann, dass mal nur 400 Meter geschwommen werden oder es nach ein oder zwei Kilometern laufen schon wieder zurück ins Wasser geht. "Die Natur ist bei uns so schön, das wollen wir zeigen. Deshalb wählen wir die Strecke so, dass die Teilnehmer die schönsten Stellen sehen", so Andersson.

Mit Turnschuhen aus dem Wasser kommend läuft Faris al Sultan gleich im Neoprenanzug weiter

Aus Sicherheitsgründen treten die Sportler beim klassischen SwimRun im Zweierteam an. Der Partner ist der erste, der bei einer Panne in der Natur helfen kann. Eine der Wettkampfbestimmungen besagt zudem, dass die Teams immer gemeinsam ins Ziel kommen müssen – für den Einzelkämpfer Faris Al-Sultan eine neue Erfahrung: "Als ich letztes Jahr in Stockholm mitgemacht habe, ist mein schwedischer Partner nach vier Stunden ein bisschen eingebrochen – aber das half nichts, ich musste ihn motivieren und mitziehen. Für mich nicht so einfach, weil ich gern Rennen mache."

Kaltes Wasser plus Geländelauf

Wer sich für SwimRun interessiert, sollte im kalten Freiwasser schwimmen und im Gelände laufen können. Besonders das kalte Wasser und die Streckenlänge (beim "Ö till Ö" 65 Kilometer laufen und 10 Kilometer schwimmen) sind für Faris Al-Sultan eine Herausforderung. Für Anfänger würde der Profi-Sportler deshalb kürzere Strecken empfehlen, bei denen auch das Wasser nicht zu kalt ist.