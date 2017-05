SwimRun Im Neopren querfeldein

Der nächste SwimRun steigt am 13./14. Mai in Hof rund um den Untreusee. Anmeldungen sind bis Freitag, 12. Mai, möglich (http://www.swimrunhof.de). Am 7./8. Oktober findet in Oy-Mittelberg der Allgäu-SwimRun statt (http://www.allgaeu-swimrun.com/de)