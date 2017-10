Marktstudie Jeder vierte Deutsche ist Sportmuffel

Grundsätzlich sind die Deutschen "mittelmäßig" sportlich, sagt Daniel Althaus vom Marktforschungsinstitut Splendid Research. Der Diplom-Soziologe war mitverantwortlich für eine aktuelle Studie über die Sportgewohnheiten der deutschen Bevölkerung: Im Juni wurden rund eintausend Bürgerinnen und Bürger befragt, warum sie Sport treiben oder warum nicht, welche Sportarten sie bevorzugen und was genau die Wahl ihrer Aktivitäten beeinflusst.

Die Ergebnisse der Studie

Die Ergebnisse der Studie: Etwa 40 Prozent der Bundesbürger treiben regelmäßig Sport. Gut ein Drittel der Bevölkerung ist zumindest ab und zu sportlich aktiv. Und etwa 25 Prozent der Erwachsenen ab 18 Jahre sind "Sportmuffel" , also gar nicht sportlich aktiv.

"Was die Häufigkeit des Sporttreibens betrifft, gibt es eigentlich keine Unterschiede zwischen Männern und Frauen, sehr wohl aber bei der Motivation." Daniel Althaus, Leiter Datenanalyse

Joggen, Radfahren und Schwimmen am beliebtesten

Wohlfühlen und Stressabbau sind laut Daniel Althaus für die meisten Sporttreibenden die zentralen Motive. Bei Frauen steht dann noch das Thema Abnehmen und Gutaussehen im Mittelpunkt, während die Männer überwiegend angeben, aus Spaß am Sport aktiv zu sein. Bei den bevorzugten Sportarten steht Joggen an erster Stelle, aber auch Radfahren und Schwimmen sind beliebte Disziplinen.

Diejenigen, die angeben nicht sportlich aktiv zu sein, führen verschiedene Gründe an, meint Althaus: "Männer geben meist Krankheiten oder Verletzungen als Gründe an, dass sie keinen Sport treiben. Erklärungen, die bei Frauen nicht so häufig genannt werden. Sie geben eher Bequemlichkeit oder Lustlosigkeit als Grund für ihre Inaktivität an. Was allerdings auch viele Männer als Begründung nennen." Die Frage ob mehr Frauen oder mehr Männer auf Sport verzichten, läßt sich nicht eindeutig beantworten. "Das hält sich ungefähr die Waage", so das Fazit des Studienleiters.