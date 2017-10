Stiftung Warentest Gute Geräte, schöne Räume - aber schlechte Beratung

Mehr als zehn Millionen Menschen sind in Deutschland in einem Fitnessstudio angemeldet. Rund 8.600 Studios gibt es - für jeden Geschmack und für jeden Geldbeutel. Sie bieten modernste Geräte an, manche einen Swimmingpool, viele eine Saunalandschaft. Neben lokalen Anbietern konkurrieren auch etliche überregionale Ketten. Stiftung Warentest ("test" 9/2017) hat die sieben größten davon auf Herz und Nieren geprüft und stellt ihnen insgesamt kein gutes Zeugnis aus.

Trainer nehmen sich kaum Zeit für Kunden

Nur Kieser Training konnte überzeugen. Der Grund: Die Studiotester wurden in den meisten Fitnessclubs nicht gut betreut. Aus dem Bericht geht hervor, dass kaum einer der Trainer die Sportler von sich aus auf eine fehlerhafte Ausführung von Übungen hinwies. Teilweise war auch gar kein Trainer verfügbar. Am Personal wird also gespart. An der Ausstattung, den Geräten und den Räumlichkeiten dagegen hatten die Tester kaum etwas auszusetzen. Die großen Ketten bieten demnach alle moderne Kraftmaschinen. Clever Fit und FitX schnitten in dieser Kategorie sogar mit "sehr gut" ab. Weitere getestete Anbieter waren Mc Fit, Easyfitness.club, Injoy und Fitness First.

Uklare Preise, unfaire Klauseln

Für viele Kunden ist bei den Ketten auch die mangelnde Kostentransparenz ein Ärgernis. Die Preise schwanken mitunter enorm und sind abhängig von Leistungspaket, Vertragslaufzeit, Zahlungsmodalitäten und Standort. Viele Studios schließen in ihren Geschäftsbedingungen oder Hausordnungen eine Haftung bei Personenschäden oder Diebstahl ganz aus. Das ist unzulässig. Verletzt sich jemand, weil Geräte nicht ordentlich gewartet wurden, muss das Studio haften. Es ist nicht erlaubt, nur im Klein­gedruckten zu regeln, dass fürs Duschen extra bezahlt werden muss.