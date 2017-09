Sportwissenschaft Bewegungsfähigkeit lernen

Im Rahmen des Sportwissenschaftlichen Hochschultags der Deutschen Vereinigung für Sportwissenschaft war Prof. Gabriele Wulf von der Universität Las Vegas zu Gast an der TU München. Wulf erforscht, welche Faktoren das Lernen im Sport beeinflussen. Drei Faktoren haben sich in ihren Untersuchungen als entscheidend herausgestellt. Kleine Dinge mit großen Auswirkungen für Spitzen- und Breitensportler.

Konzentration auf Effekte der Bewegung / externer Fokus

Statt auf die Bewegung selbst, sollte sich der Sportler auf den Effekt, den er erzielen will, konzentrieren. Dadurch wird die Bewegung nachgewiesenermaßen besser, automatischer und effizienter. "Sportler und Sportlerinnen erreichen nicht die optimale Leistung, wenn sie sich auf die Bewegung selbst konzentrieren", so Wulf. So sei es bei einem Basketballwurf besser, sich auf die Rückwärtsrotation des Balles zu konzentrieren als auf das Abklappen des Handgelenks. Die Anweisung "Halte die Füße auf einer Höhe" ist demnach nicht so effektiv wie "Halte die Markierung auf einer Höhe".

Stärkung des Selbstvertrauens

Wenn den Lernenden die Sorgen vor dem Scheitern genommen wird, steigert das die Konzentration, die Bewegungen werden so außerdem genauer, ökonomischer und automatischer. Außerdem ist es wichtig, die positiven Aspekte der Bewegung hervorzuheben anstatt nur die Bewegungsfehler zu korrigieren. Manchmal hilft auch ein einfacher Hinweis wie "Dies ist eine lernbare Aufgabe".

Autonomiebedürfnis befriedigen

Wahlmöglichkeiten helfen das Autonomiebedürfnis zu befriedigen. Jeder Mensch hat das Bedürfnis, selbst Entscheidungen zu treffen. Kleine Wahlmöglichkeiten führen zu besserem Lernen.

Fazit: Werden diese drei Faktoren berücksichtigt, steigt die Aufmerksamkeit für die eigentliche Aufgabe.

Interview: Christine Kellermann