486 Sportabzeichen Die sportliche Grundschule von Herzogenaurach

Sie ist sicher eine der sportlichsten Grundschulen in Bayern: die Carl-Platz-Schule im mittelfränkischen Herzogenaurach. Denn dort haben 486 Schüler und Schülerinnen das Sportabzeichen gemacht. Und weil nächstes Jahr alle 24 Klassen wieder antreten wollen, gibt es im Sportunterricht regelmäßig entsprechende Trainingseinheiten in Ausdauer, Koordination, Kraft und Schnelligkeit.

In eben diese vier Kategorien – Ausdauer, Koordination, Kraft und Schnelligkeit – ist das Sportabzeichen eingeteilt und in jeder Kategorie können die Schüler zwischen verschiedenen Übungen wählen: beispielsweise Seilspringen oder Weitsprung für die Kategorie Koordination, 800 Meter-Lauf oder 200 Meter Schwimmen in der Kategorie Ausdauer.

Mit Spaß laufen und dabei Spielelemente einbauen wie werfen: Das steht bei Schulleiter Markus Hahn auf dem Trainingsplan für die Klasse 2c. Dazu macht er mit den Kindern unter anderem eine Biathlon-Übung: Auf Bodenmatten können die Zweitklässler liegend mit Bällen auf Kegel werfen, aber auch stehend an ihrer Treffsicherheit feilen. Dazwischen sprinten die Schüler jeweils eine Runde durch die Turnhalle. Der Schulleiter glaubt, dass mit der entsprechenden Vorbereitung alle Schüler das Sportabzeichen schaffen können und dass der Sport im Alltag wichtig ist: "Wir müssen als Schule darauf reagieren, dass die Schüler durch den Ganztagesbetrieb mehr sitzen, und wir wollen die Kinder deshalb anregen und anspornen sich zu bewegen."

Wer vielleicht nicht so gut in Deutsch oder Mathe ist, der kann im Sport punkten und Selbstvertrauen gewinnen. Auch der Stressabbau gelingt durch Bewegung besser. Grundschüler haben noch einen sehr großen Bewegungsdrang, vor allem die Jungs.

Eltern mit im Boot

"Bewegung ist ganz wichtig, Pausen sind wichtig und Schulsport ist wichtig. Und auch der Ehrgeiz gut zu sein und sich zu messen. Und dafür sind die Sportevents wichtig." Elternbeirätin Kerstin Reichelsdorfer

Viele Eltern haben die Lehrer bei der Abnahme des Sportabzeichens unterstützt, Zeiten gemessen und eingetragen und selbst als Vorbild mitgemacht:

"Ich bin bei den Mädchen beim 800 Meter-Lauf mitgerannt, habe sie angefeuert und geschaut, dass alle gut durchkommen. Sport ist ja ein wichtiger Ausgleich zur Schule und das fördern wir auch als Eltern sehr." Mutter Karina Al-Qassar-Krauß

Idealerweise lebenslange Sport-Begeisterung

Im nächsten Jahr wollen alle Kinder wieder zum Sportabzeichen antreten. Dabei geht es zwar auch ums Kräftemessen und den Erfolg. Aber nicht nur:

"Letztlich liegt es mir nicht am Herzen, dass wir möglichst viele Sportabzeichen erzielen, sondern dass die Kinder weiterhin Sport machen. Dass sie sich auch als Erwachsene daran erinnern und in Bewegung bleiben. Ich habe von einem älteren Mann in Herzogenaurach gehört, der das Sportabzeichen zum 47. Mal abgelegt hat. Das ist schon toll: Lebenslang Sport treiben, und das macht unseren Grundschulkindern hoffentlich später auch als Erwachsenen Freude." Schulleiter Markus Hahn

Die Schüler der Klasse 2c strahlen noch immer, wenn sie von ihrem Sportabzeichen in Gold, Silber oder Bronze erzählen und rennen entsprechend hochmotiviert durch die Turnhalle.

"Es ist sehr anstrengend, denn man muss ganz viele Runden machen und dann schnell hinknien und werfen. Mein Herz pocht ganz stark und das bedeutet für mich, dass ich sehr viele Muskeln kriege." Zweitklässler der Carl-Platz-Schule

Auch Lust aufs Sportabzeichen? Im Internet hat der Deutsche Olympische Sportbund DOSB alle Informationen rund um das Sportabzeichen und die möglichen Disziplinen je nach Alter und Geschlecht zusammengefasst: www.deutsches-sportabzeichen.de.

Beitrag: Ullie Nikola