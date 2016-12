Exotische Sportreisen Zum Triathlon nach Thailand

Laufen, radfahren, schwimmen unter Palmen: Das klingt nach Traumurlaub für Hobbysportler. Exotische Sportreisen boomen, insbesondere im Winter. Vor allem Triathleten nehmen Angebote für Trainings- oder Wettkampfreisen gerne wahr. Das zeigt sich an den Teilnehmerzahlen bei Wettkämpfen in aller Welt, wie etwa dem Laguna Phuket Triathlon Ende November im Süden Thailands.

Zunächst legen die Athleten 1,8 Kilometer im Meer und anschließend in einem Lagunen-See schwimmend zurück. Danach stehen 50 Kilometer Radfahren durch den Regenwald im Hinterland von Phuket an, vorbei an Traumstränden, bunten Märkten und buddhistischen Tempeln. Zum Abschluss wartet eine 12-Kilometer-Laufstrecke, die es vor allem wegen der gut 30 Grad und der hohen Luftfeuchtigkeit in sich hat. Mehr als 1.000 Athleten aus 40 Ländern – darunter viele Deutsche, Schweizer und Österreicher – waren heuer wieder im Teilnehmerfeld und teilten sich die Strecke unter anderem mit Thailands Prinzessin Pa, die von den Einheimischen besonders gefeiert wurde.

Fitnessmagazin-Reporter Bernd-Uwe Gutknecht im Ziel in Phuket

Der deutsche Sieger Michael Raelert freute sich über die freundliche Stimmung an der Strecke: "Die Menschen winken einem zu, wenn man hier mit dem Rennrad herumfährt. Ich fühle mich hier in Phuket pudelwohl, weil alles so familiär ist. Und egal, ob man gewinnt oder nicht, hier ist jeder Athlet ein Gewinner!"

Ein paar Tipps sind für exotische Sportreisen allgemein hilfreich:



Klima: Aus dem deutschen Winter kommend braucht der Körper ein paar Tage, bis er sich an die klimatischen Gegebenheiten wie 30 Grad und 90 Prozent Luftfeuchtigkeit gewöhnt. Das Gleiche gilt für die Zeitverschiebung (sechs Stunden gegenüber Thailand) Deshalb ist es ratsam, vier bis fünf Tage vor dem Wettkampf anzureisen, um sich zu akklimatisieren

Aus dem deutschen Winter kommend braucht der Körper ein paar Tage, bis er sich an die klimatischen Gegebenheiten wie 30 Grad und 90 Prozent Luftfeuchtigkeit gewöhnt. Das Gleiche gilt für die Zeitverschiebung (sechs Stunden gegenüber Thailand) Deshalb ist es ratsam, vier bis fünf Tage vor dem Wettkampf anzureisen, um sich zu akklimatisieren Hitze: Vor, während und nach dem Rennen viel trinken! Eventuell ist auch die Einnahme von Salztabletten eine gute Idee, um die verlorenen Mineralstoffe zuzuführen

Vor, während und nach dem Rennen viel trinken! Eventuell ist auch die Einnahme von Salztabletten eine gute Idee, um die verlorenen Mineralstoffe zuzuführen Essen: Auch wer die einheimische Küche an Markständen etc. gerne ausprobiert, sollte in den Tagen vor dem Wettkampf vorsichtig sein. Ein verrenkter Magen kann die ganze Traumreise zerstören

Auch wer die einheimische Küche an Markständen etc. gerne ausprobiert, sollte in den Tagen vor dem Wettkampf vorsichtig sein. Ein verrenkter Magen kann die ganze Traumreise zerstören Material-Transport: Eine wichtige Entscheidung: Das eigene Rad mitnehmen oder ein Bike leihen? Spezielle Radkoffer machen den Transport einfacher, dennoch muss das Rad zum Teil zerlegt und wieder zusammengesetzt werden. Dazu kommen die Kosten für das Sperrgepäck (München - Phuket beispielsweise ca. 140 Euro). Wer sein Rad mitnehmen will, muss es vorher bei der Fluggesellschaft anmelden. Die einfachere Version: ein Leihrad, wie es in Phuket beispielsweise das Sporthotel Thanyapura anbietet (ca. 25 Euro/Tag)

Beitrag: Bernd-Uwe Gutknecht