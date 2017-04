Lange fit bleiben Sport im Alter – unbedingt!

Ab 55 Jahren sollte man regelmäßig trainieren um fit und gesund zu bleiben und jeder ältere Mensch sollte täglich trainieren, entweder im Fitness-Studio oder zu Hause. Zwei kurze Einheiten von zehn Minuten sind optimal, empfiehlt Prof. Halle.

Trainiert werden müssen vor allem Kraft und Koordination, auch wenn das Ausdauertraining im Alter am einfachsten funktioniert. Mit dem Alter verliert der Körper am schnellsten an Muskulatur, die Koordination ist wichtig, um z.B. Stürzen vorzubeugen, denn auch die Knochen werden im Alter poröser.

Je älter man ist, desto mehr Zeit für Regeneration muss man einplanen. Der ältere Körper braucht mehr Zeit sich nach einer Belastung zu erholen.

Testen Sie Ihre Koordination

Kann ich noch auf einem Bein stehen?

Geht das auch noch auf Zehenspitzen?

Schaffe ich es auch mit geschlossenen Augen?

Wiedereinsteiger