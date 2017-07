Aktiv im Sommer Spaß und Gefahren am See

Schwimmen, SUP, Paddeln, Segeln oder Kitesurfen gehören zu den schönsten Seiten eines sonnigen Sommertages am See. Doch die Schattenseite ist, dass leider auch jedes Jahr tragische Badeunfälle passieren. Wer indes ein paar Dinge beherzigt, kann den Sport und Spaß am See gelassen genießen.