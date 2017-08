Sportliche Sommerhighlights: Würm-Radweg in Oberbayern

Wer in der Stadt wohnt, denkt eigentlich viel zu selten daran, direkt von daheim aus einen Ausflug in die Natur zu starten. München hat beispielsweise ein hervorragendes Radwegenetz, das einen schnell aus der Stadt hinausführt und anschließend alle Möglichkeiten bietet. Bestes Beispiel: der Würm-Radweg. Dieser geht von Dachau bis Starnberg, ist 30 Kilometer lang und führt immer am Fluss entlang. Ein Geheimtipp ist der Radweg durch das reizvolle Würmtal sicher nicht, doch manchmal gerät das Gute vor der eigenen Haustür etwas in Vergessenheit.

Durch gepflegte Grünanlagen

Der Radweg ist hervorragend ausgebaut und sowohl von der Innenstadt aus, als auch von den äußeren Stadtteilen kommend, gut erreichbar. Eine Variante: Vom Hirschgarten über die Wotanstraße und entlang der Schlossmauer hinüber zur Blutenburg. Dann folgt man dem Würmlauf nach Süden, unterquert die Gleise in Pasing und erreicht den Stadtpark.

Es geht durch herrliche Grünanlagen, ruhige Wohngebiete und ländliche Abschnitte. Die Strecke ist überwiegend geteert, ansonsten geht es über befestigte Schotterpfade. Zwischen Gäfelfing und Gauting sind einige Straßenabschnitte zu bewältigen.

Herrliche Bademöglichkeiten

Da die Wege oft im Schatten liegen, bietet sich die Tour auch an heißen Tagen an. In Allach und Gräfelfing laden Abschnitte zu einem Badestopp ein, in Planegg ist der Badebereich sogar mit kostenlosen sanitären Anlagen ausgestattet. Größtenteils fährt man auf ebener Strecke - ideale Gegebenheiten für ein normales Stadtfahrrad. Erst kurz vor Starnberg sind ein paar Hügel zu überwinden, bei denen sich eine Gangschaltung lohnt.

Ideale Radtour für die ganze Familie

Wer einen Familienausflug plant und nicht genau einschätzen kann, wie weit die Kinder kommen, hat immer wieder die Möglichkeit, die Radtour abzubrechen und zum Beispiel in Pasing, Planegg oder Gauting die S-Bahn zurückzunehmen. Wer ausdauernd ist und genug Zeit hat, kann die Fahrt auch rund um den Starnberger See fortsetzen.

Erfahrungstipp

Obwohl die Strecke gut beschildert ist, lohnt es sich, gut aufzupassen, um die manchmal kleinen Wegweiser nicht zu übersehen. Einige Schilder zeigen auch nicht mehr ganz in die richtige Richtung.