Sportliche Sommerhighlights Wandern auf dem Jurasteig

Wärhend der Sommerferien stellt das Fitnessmagazin sportliche Freizeittipps aus den verschiedenen Regionen Bayerns vor. Der Jurasteig schlängelt sich 237 Kilometer durch die südliche Oberpfalz und das nördliche Niederbayern. Im Süden führt der Wanderweg vorbei an den großen Touristenmagneten Donaudurchbruch und Kloster Weltenburg. Im Norden geht es etwas ruhiger zu, aber nicht weniger reizvoll.

Der Jurasteig umrundet einmal das geologische Gebiet des Oberpfälzer Jura, der sich bis nach Niederbayern erstreckt. Die Felsen, die immer wieder herausragen, sind ehemalige Riffe aus dem Jurameer, das vor Millionen von Jahren hier war.

Die Etappe von Schmidmühlen in Richtung Hohenburg im Landkreis Amberg ist knapp 15 Kilometer lang. Das Flüsschen Lauterach schlängelt sich hier durchs Tal, der Jurasteig führt an den Hängen entlang. Immer wieder haben Wanderer am Weg Steintürmchen aufgeschichtet. Das ist natürlich auch für Kinder reizvoll. Allerdings müssen sie schon gut zu Fuß sein, denn der Jurasteig ist teilweise tatsächlich nur ein paar Zentimeter breiter Steig.

Kurz vor Hohenburg bietet sich von oben eine tolle Aussicht auf die kleine Marktgemeinde, die Hohenburg selbst in der Ferne und auf eine Wallfahrtskirche. An den Hängen, überall, kilometerlang, wächst der Wacholder. Bayerische Toskana wird das Lauterachtal auch genannt.

Ruhig und kaum überlaufen

Wer lieber Höhenmeter macht, muss ein paar Etappen weiter ins Altmühltal. Dagegen ist diese Gegend auch für Untrainierte zu empfehlen. Und: Hier ist der Jurasteig noch ein Geheimtipp, also nicht überlaufen.

Wilde Orchideen, Silberdisteln, Steinnelken und sogar Enzian und Arnika wachsen am Wegesrand. Für die Landschaftspflege sind Schafe zuständig. Zig Schmetterlinge begleiten die Wanderer, der Truppenübungsplatz der US-Armee auf der gegenüberliegenden Seite der Lauterach ist ein unberührtes Naturreservoir.

Gut vier Stunden ist man auf der Etappe unterwegs, neben festem Schuhwerk sollte man auch eine Brotzeit dabei haben. Nicht überall sind Einkehrmöglichkeiten vorhanden, und die schönsten Plätze zum Picknick findet man überdies oft einfach so unterwegs.

Abends beim Einkehren kann man sich das Lauterachtal dann richtig schmecken lassen. In Schmidmühlen, Kastl und vielen anderen Wirtshäusern am Jurasteig steht die Lauterach-Forelle auf der Speisekarte und das Juradistl-Lamm – eine Spezialität, die Gaumenschmaus und Landschaftspflege verbindet.

Beitrag: Margit Ringer