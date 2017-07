Sportliche Sommerhighlights Vier-Schlösser-Schlauchboot-Tour

Während der Sommerferien stellt das Fitnessmagazin sportliche Freizeittipps aus den verschiedenen Regionen Bayerns vor. Den Anfang macht eine Vier-Schlösser-Schlauchboot-Tour auf dem Inn in Niederbayern. Eine Tour mit eher ruhigem Charakter, die sich auch gut für Familien eignet.

Die Tour führt den Inn von Neuhaus nach Wernstein. Entlang der Strecke warten Schlösser und alte Klöster. Startpunkt ist das Dschungelcamp Neuhaus von Wolfgang Eder. Eder bietet neben einem Abenteuercamp auch einen Bootsverleih an. Mit seinen Schlauchbooten beginnt die Tour an der Mündung der Rott in den Inn.

Burgen, Bieber, Bieberburgen

Gleich zu Beginn, geht es in einem Seitenarm. Hier fließt der Inn ruhig dahin, mit etwas Glück können am Ufer Bieber beobachtet werden. Aber auch wenn die Tiere in ihren Bieberburgen bleiben, kann man die Natur hier genießen und den zahlreichen Singvögeln lauschen.

Kloster Vornbach als Fixpunkt

Gleich danach macht die Schlösser-Tour ihrem Namen alle Ehre. Am linken Ufer des breiten Inns taucht Schloss Neuhaus auf. Wenige hundert Meter weiter dann das Kloster Vornbach. Auch das Kloster mutet schlossähnlich an und bildet somit den zweiten Fixpunkt der Schlösser-Tour.

Nach dem Kloster geht es in die Vornbacher Enge. Der Inn "schrumpft" hier von fast 300 Metern Breite auf rund 60 Meter zusammen. Seitlich steigen das bayerische und österreichische Inn-Ufer steil auf. So geht es für wenige Kilometer dahin, bis am Ende der Enge Burg Neuburg links und Burg Wernstein rechts hoch über den Inn thronen. Hier ist das Ende der Fahrt. Wer nach rund zwei Stunden aber noch nicht genug hat, kann die Fahrt noch nach Passau hinein bis zur Donau verlängern.

Beitrag: Andreas Wenleder