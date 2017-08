Sportliche Sommerhighlights: Trainieren fürs Sportabzeichen

Ursula Stöhr ist seit 2016 dabei. Angesteckt wurde sie von ihrer Tochter, die das Sportabzeichen schon seit Jahren ablegt. Jetzt schwingt Ursula Stöhr auf dem Sportplatz der Bayreuther Turnerschaft ein blau-weißes Seil, während ihre Freundin die Sprünge zählt. Sie braucht 40 Sprünge ohne Pause im Joggingstep, um in der Altersklasse „Frauen zwischen 46 und 50“ die Bestnote zu bekommen. Nach mehr als 50 Sprüngen hört Ursula Stöhr atemlos, aber stolz auf. Die Kategorie "Koordination" hat sie mit Bravour gemeistert.

Vier Kategorien

Das Deutsche Sportabzeichen besteht aus vier Kategorien, in denen sich jeder Sportler beweisen muss: Neben Koordination sind das Kraft, Ausdauer und Schnelligkeit – die motorischen Grundfähigkeiten. Zudem muss jeder Athlet einen Nachweis erbringen, dass er schwimmen kann.

Anstecknadeln mit dem Deutschen Sportabzeichen

Ab dem Jahr, in dem sie sechs Jahre alt werden, können Kinder das Sportabzeichen für Kinder und Jugendliche erwerben. Ab 18 Jahren erhält jeder das für Erwachsene. Nach oben gibt es keine Altersgrenze. Auch Menschen mit Handicap können teilnehmen: Für sie gibt es das "Deutsche Sportabzeichen für Menschen mit Behinderung".

Bunt gemischte Gruppe beim Training

Vereine und Sportämter im gesamten Freistaat bieten jedes Jahr Trainings- und Prüfmöglichkeiten für das Abzeichen an. In Bayreuth, wo Ursula Stöhr trainiert, ist das unter anderem die Bayreuther Turnerschaft. Jeden Mittwochabend ab 18.00 Uhr steht dort mindestens ein Prüfer bereit, um mit den Sportlern zu trainieren und die Leistung auch schriftlich festzuhalten. Auch wer alleine kommt, wird Teil einer bunt zusammengewürfelten Gruppe. Der Wille, sich das Sportabzeichen an die Brust heften zu können, verbindet sie alle – Kinder, Erwachsene, Alte und Junge, Familien und Einzelsportler.

Ursula Stöhr mit Schleuderball

Ursula Stöhr hat sich in der Kategorie "Kraft" für Schleuderball entschieden. Obwohl sie seit ihrer Schulzeit keinen Schleuderball mehr in der Hand hatte, schleudert sie den Ball weit genug, um wieder eine Bestnote zu erhalten. Dabei geht es ihr nur am Rande darum, ein goldenes Sportabzeichen zu bekommen. Die ehemalige Volleyball-Spielerin sucht die Gesellschaft. "Ich bin ein Herdentier", lächelt sie, "ich liebe es, in einer Gruppe zu trainieren".

Auswahl an verschiedenen Sportarten

Alle vier Kategorien – Kraft, Ausdauer, Schnelligkeit und Koordination – können die Sportler in unterschiedlichen Sportarten bestreiten. Auch Gerätturnen, Nordic Walking, Radfahren und Steinstoßen gehören beispielsweise dazu.

Wenn alle Disziplinen geschafft sind, können sich die Sportler auf den Herbst freuen. Dann verleiht der Bayerische Landessportverband die Urkunden und die Anstecknadeln. Ursula Stöhr wird zum zweiten Mal eine goldene bekommen. Sie wird sie aus der Hand der Bayreuther Oberbürgermeisterin Brigitte Merk-Erbe entgegennehmen. Denn in der Sportstadt Bayreuth ist die Verleihung der Abzeichen an mehr als 100 Athleten im Herbst eine festliche Angelegenheit und vielleicht für viele Teilnehmer auch ein Grund, jedes Jahr wieder sein sportliches Zeugnis abzulegen.

Alle Infos beim DOSB Im Internet hat der Deutsche Olympische Sportbund DOSB alle Informationen rund um das Sportabzeichen und die möglichen Disziplinen je nach Alter und Geschlecht zusammengefasst: www.deutsches-sportabzeichen.de. Dort findet man auch die sogenannten Splink-App. Wer mit ihr für das Sportabzeichen trainiert, kann seine Anforderungen und Erfolge speichern und in den sozialen Netzwerken teilen.

Beitrag: Anja Bischof