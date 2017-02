Planung, Ausrüstung, Fahrtechnik, Fitness Die Skitour richtig angehen

Ausrüstung

Für eine Skitour braucht man Skier mit einer speziellen Bindung und Fellen zum Aufsteigen. Überlebenswichtig ist im freien Gelände abseits von Pisten ein LVS – ein Lawinen-Verschütteten-Suchgerät. Dies sollte jeder bei sich tragen sollte, um in einer Lawine gefunden zu werden oder andere retten zu können. Zur Ausrüstung gehören auch eine Sonde, eine Schaufel, Rettungsdecke oder Biwaksack sowie ein Handy für den Notruf. Außerdem gibt es Rucksäcke mit einem oder zwei Airbags, die sich in einer Lawine aufblasen. Ob sie einem wirklich das Leben retten, ist umstritten. Untersuchungen zeigen, dass Verschüttete nicht mehr in der Lage waren, den Airbag selber rechtzeitig auszulösen. Deshalb gibt es jetzt ein neues Modell mit Fernsteuerung, so dass auch der Bergführer oder Tourenbegleiter den Airbag auslösen können.

Vorbereitung

Es gibt spezielle Skitourenkurse, in denen man unter anderem lernt wie man das Schneeprofil an einem Berg richtig beurteilt, die Hangneigung und die Lawinengefahr. Wetter-, Schnee- und Lawinenkunde sind zwar jeweils eine Wissenschaft für sich, aber man sollte sich zumindest die Grundlagen aneignen. Kurse gibt es beim Deutschen Alpenverein und in zahlreichen Bergsport-Schulen. Am besten vertraut man zusätzlich auf einen Bergführer vor Ort, der die Gegend genau kennt und dort oft unterwegs ist.

"Generell sollte man vor jeder Skitour den Lawinenlagebericht checken und den Wetterbericht sowie die Schwierigkeit der Tour. Nordseitige Schattenhänge sind vom Schneedeckenaufbau viel schwieriger einzuschätzen, die Gefahr ist hier größer. Dagegen setzt sich die Schneedecke an einem sonnenbeschienenen Hang aufgrund der wärmeren Temperaturen besser und er ist sicherer zu begehen." Siggi Hatzer, Bergführer in Osttirol

Fahrtechnik

Wer eine Skitour unternimmt, sollte vorher Spitzkehren geübt haben, denn beim Aufstieg an einem steilen Hang muss man um 180 Grad sicher wenden können. An besonders eisigen Stellen kann man Harscheisen anlegen. Und bei der Abfahrt kann einen alles erwarten: feinster Pulverschnee, aber auch eine gefrorene Eisdecke, die immer wieder einbricht. Deshalb sollte man im Tiefschnee abfahren können und am besten schon Freeride-Erfahrungen mitbringen.

Fitness

Wer in leichte Tourenskier investiert, kommt sicher besser den Berg hinauf, aber anstrengend ist es trotzdem. Für eine Skitour mit rund 1.000 Höhenmetern sind gut trainierte Tourengeher etwa drei Stunden unterwegs – das erfordert eine gute Grundlagenausdauer, denn schließlich braucht man auch noch Kraft in den Beinen zum Abfahren.

Hans Kammerlander, Extrem-Bergsteiger mit der schnellsten Mount Everest-Besteigung ohne Sauerstoff, ist von dem Achttausender mit Skiern abgefahren. Als Vorbereitung für Skitouren empfiehlt er regelmäßiges Lauftraining:

"Für Skitouren ist sicher entscheidend: Laufen gehen! Am besten Bergläufe, denn nötige Kondition bekommt man nur, wenn man Höhenmeter macht." Hans Kammerlander

Auch die mentale Fitness spielt eine wichtige Rolle. Schließlich muss sich auch mal durchkämpfen, wenn es anstrengend wird. Aber man sollte dabei immer vernünftig bleiben, rät Kammerlander.

"Man sollte immer Respekt vor den Bergen haben, auch wenn sie einem als Routine vorkommen, denn es gibt immer ein Restrisiko. Skitourengehen boomt enorm und es ist für mich die vielleicht gefährlichste Spielart am Berg: An den Lawinenhängen kann man oft nicht in den Schnee hineingucken, und deswegen kehre ich um, wenn ich irgendwo nicht mehr ganz sicher bin." Hans Kammerlander