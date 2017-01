"Mein Skitipp" Klein, aber fein: Naturpark Weissensee in Kärnten

Das Langlaufnetz umfasst 55 Kilometer und ist für Klassiker wie Skater geeignet. Direkt am See beginnen die Anfänger-Loipen, die flach am Wasser entlanglaufen. Wer Steigungen einbauen will, wählt die 10-Kilometer-Strecke auf der Franz-Joseph-Höhe. Höhentraining bekommt Langläufer auf der Panorama-Loipe.

Diese kreuzt das kleine und übersichtliche Skigebiet, in dem auch die Naggler Alm liegt, auf der man leckere Bio-Speisen serviert bekommt. Der Vorteil des kleinen Skigebiets sind Überschaubarkeit, kurze Wartezeiten (und dadurch viele Abfahrten), wenig Betrieb und damit auch wenig Stress. Besonders Familien mit kleineren Kindern empfinden ein solches Skigebiet als angenehm.

Eis-Sicherheit für Schlittschuhläufer

Das Schlittschuhfahren auf dem Weissensee ist legendär: Durch seine Höhenlage von über 900 Meter ist das 6,5 Quadratkilometer große Gewässer im Winter immer zugefroren, so dass auch die Niederländer ihre großen Marathon-Läufe meist am Weissensee austragen. Wer das Schlittschuhfahren mal ausprobieren möchte, findet hier die geeigneten Guides, ebenso wie für Schneeschuhwanderungen und Skitouren.

Das Besondere der Region: Der Naturpark Weissensee ist klein, aber fein. Das meiste ist vom Dorfkern zu Fuß erreichbar. Ansonsten können die Gäste kostenlos den Shuttlebus nutzen, der auch in das nahgelegene große Skigebiet Nassfeld fährt. Wer Ruhe und Beschaulichkeit in einer nahezu unberührten Natur sucht, ist hier bestens aufgehoben.