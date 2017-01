"Mein Skitipp" Mit Schneeschuhen in die Madau-Schlucht

Fitnessmagazin-Moderator Fritz Häring empfiehlt als persönlichen Wintersport-Tipp: eine etwa zweistündige Schneeschuh-Wanderung im Lechtal vom kleinen Ort Bach aus in die Madau-Schlucht.

Das gut 1.000 Meter hochgelegene Bach ist ein idealer Ausgangspunkt für Bergtouren und Wanderungen in den Lechtaler und Allgäuer Alpen. Der europäische Fernwanderweg E5 zweigt bei Bach in das Madautal in Richtung Süden ab.

Mein Tipp ist eine leichte, rund zweistündige Schneeschuhwanderung, die von Bach aus entlang des Alperschonbachs in die Madau-Schlucht führt. Gleich wenige Meter nach dem Start verschluckt mich eine Wintertraumlandschaft fernab jeden Verkehrslärms. Über unberührte Schneefelder geht‘s immer dem Alperschonbach entlang Richtung Schlucht. Unter den Füßen knirschen glänzende Schneekristalle. Der Blick schweift über die verschneiten Gipfel rundrum.

Schritt für Schritt kommt die mit Eiszapfen gespickte Felswand der Madau-Schlucht näher. Der Weg entlang des Flussbetts wird schmaler und schmaler und schließlich geht`s nicht mehr weiter. Mein Blick richtet sich nochmal intensiv auf die rund 100 Meter hohe Wand der Madau-Schlucht aus Eis und Fels und dann heißt`s umkehren und zurück ins Örtchen Bach.

Am Ende liegen zwei Stunden entspanntes Abschalten hinter mir mit einem intensiven Durchpusten von Lunge und Kopf.